Пенсионный стаж в Беларуси: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Когда надо начинать копить на беззаботную старость, как правильно это делать, и как не угодить в ловушку трудового стажа? Обсуждали в программе «Открытый разговор».

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