«Позволит получать дополнительно 300 рублей»: как работает пенсионное страхование в Беларуси

Новости Беларуси. В программах добровольного пенсионного страхования участвуют всего лишь 5% трудоспособного населения Беларуси, рассказали в программе «Открытый разговор». Суть пенсионного страхования проста.

Сначала вы накапливаете деньги, пополняя свой лицевой счет, а по достижению пенсионного возраста вам начинают выплачивать накопленное. Это могут сделать одним махом, а могут перечислять фиксированную сумму каждый месяц. Вот вам и вторая пенсия.



Анжела Заборонок, начальник отдела организации продаж страховой компании:

О пенсии нужно думать молодым. Если в компанию обращается молодой человек 25 лет, и делает регулярные взносы в размере 35 рублей, к выходу на пенсию на его счёте будет накоплено порядка 35 тысяч белорусских рублей. Данная сумма позволит ему получать ежемесячную дополнительную пенсию пожизненно в размере 300 рублей.

Это – почти то же самое, что откладывать в кубышку.

Вы сами определяете, как часто и сколько будете платить. Если обладатель пенсионной страховки не в состоянии выплатить очередной взнос, платёж можно отсрочить.

Александр Сакович, заместитель директора страховой компании:

Если человек, который накапливал для себя, делал ежемесячные отчисления, не дай Бог, умирает, то в соответствии с условиями страхования, накопленная сумма переходит наследникам по закону.

Как показывает практика, больше всего пенсионными программами интересуются белорусы в возрасте от 25 до 40 лет. Причем, о безбедной старости чаще задумываются женщины.



Александр Сакович:

Похожий механизм предусмотрен для предприятий. Предприятие заключает договор со страховой компанией в пользу своих работников, выплачивает за них страховые взносы и, тем самым, создаёт для них капитал.

Пенсионное страхование особенно популярно в Западной Европе, США и Канаде. К примеру, американцы могут получать сразу три пенсии: государственную, частную коллективную по месту работы и частную с личного пенсионного счёта. А вот белорусы на вторую пенсию копят неохотно.

Покоя не даёт негативный опыт советских лет, когда накопления на сберкнижках попросту сгорели. Тем не менее, отмечают специалисты, ситуация постепенно начинает меняться.

Анжела Заборонок:

Сегодняшний день – это прекрасно, но все книги о финансах нас учат тому, что десятину мы должны отложить на завтра.