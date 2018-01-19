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«Позволит получать дополнительно 300 рублей»: как работает пенсионное страхование в Беларуси

19 января 2018 15:51
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Новости Беларуси. В программах добровольного пенсионного страхования участвуют всего лишь 5% трудоспособного населения Беларуси, рассказали в программе «Открытый разговор».

Суть пенсионного страхования проста.

«Позволит получать дополнительно 300 рублей»: как работает пенсионное страхование в Беларуси-1

Сначала вы накапливаете деньги, пополняя свой лицевой счет, а по достижению пенсионного возраста вам начинают выплачивать накопленное. Это могут сделать одним махом, а могут перечислять фиксированную сумму каждый месяц. Вот вам и вторая пенсия.

Анжела Заборонок, начальник отдела организации продаж страховой компании:
О пенсии нужно думать молодым.  Если в компанию обращается молодой человек 25 лет, и делает регулярные взносы в размере 35 рублей, к выходу на пенсию на его счёте будет накоплено порядка 35 тысяч белорусских рублей. Данная сумма позволит ему получать ежемесячную дополнительную пенсию пожизненно в размере 300 рублей.

Это – почти то же самое, что откладывать в кубышку.

«Позволит получать дополнительно 300 рублей»: как работает пенсионное страхование в Беларуси-4

Вы сами определяете, как часто и сколько будете платить. Если обладатель пенсионной страховки не в состоянии выплатить очередной взнос, платёж можно отсрочить.
Александр Сакович, заместитель директора страховой компании: 
Если человек, который накапливал для себя, делал ежемесячные отчисления, не дай Бог, умирает, то в соответствии с условиями страхования, накопленная сумма переходит наследникам по закону.

Как показывает практика, больше всего пенсионными программами интересуются белорусы в возрасте от 25 до 40 лет.

Причем, о безбедной старости чаще задумываются женщины.

«Позволит получать дополнительно 300 рублей»: как работает пенсионное страхование в Беларуси-7


Александр Сакович: 
Похожий механизм предусмотрен для предприятий. Предприятие заключает договор со страховой компанией в пользу своих работников, выплачивает за них страховые взносы и, тем самым, создаёт для них капитал.

Пенсионное страхование особенно популярно в Западной Европе, США и Канаде. К примеру, американцы могут получать сразу три пенсии: государственную, частную коллективную по месту работы и частную с личного пенсионного счёта.

А вот белорусы на вторую пенсию копят неохотно.

«Позволит получать дополнительно 300 рублей»: как работает пенсионное страхование в Беларуси-10

Покоя не даёт негативный опыт советских лет, когда накопления на сберкнижках попросту сгорели. Тем не менее, отмечают специалисты, ситуация постепенно начинает меняться. 
Анжела Заборонок: 
Сегодняшний день – это прекрасно, но все книги о финансах нас учат тому, что десятину мы должны отложить на завтра.

Где-то аккумулировать эту сумму денег на будущее.

Поэтому я вижу свою старость светлой, радужной и я буду продолжать тот же ритм жизни, который у меня есть сейчас, и смогу себе ещё больше позволить, потому что будет больше свободного времени.

Пенсионный стаж в Беларуси: «Открытый разговор»

# общество # Пенсии # Анжела Заборонок # Александр Сакович

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