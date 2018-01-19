«Беларусь не может засчитать этот стаж»: эксперт Минтруда о медсестре, работавшей в 4 странах и оставшейся без пенсии

Новости Беларуси. Эксперты программы «Открытый разговор» комментируют историю женщины, которая почти 20 лет работала в Казахстане, а в Беларуси этот период не учитывают для назначения пенсии.

Ольга Спиридонова, заместитель начальника управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В Республике Беларусь стаж рассчитывается – периоды с уплатой взносов в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. Поскольку в Республике Казахстан с 1 января 1998 года действует накопительная пенсионная система, работодатель на той территории, где работал работник, на индивидуальные счета перечислял накопленные пенсионные взносы.

И эта гражданка имела право получить свои накопленные пенсионные взносы при выезде из Казахстана.

Тем самым, она уже реализовала свои пенсионные права, она забрала все сбережения, которые были за её стаж работы на территории Казахстана. Поэтому Республика Беларусь не может засчитать этот стаж ни для назначения пенсии, ни для исчисления.

Илона Волынец, СТВ:

Как быть?

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

Человек должен, обратившись, получить какое-то решение комиссии по назначению пенсии. Если отказано таким решением, он имеет право обжаловать решение в вышестоящую структуру, вплоть до министерства.

И, если он не согласен – в суд.

Ольга Спиридонова:

Второй вариант, наверное – это доработать страховой стаж. Да, это будет не пенсионный возраст, это будет немножко позже пенсионного возраста, но пенсионерка сможет доработать страховой стаж и получить пенсию.

Илона Волынец:

Сколько дорабатывать нужно?

Ольга Спиридонова:

Дело в том, что у нас сейчас страховой стаж увеличивается каждый год. То есть, в 2017 году – это 16 лет.

В 2018 – это 16,5.

И так – до 20 лет.