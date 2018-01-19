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Страховой стаж в Беларуси: что в него не входит и чем отличается от трудового

19 января 2018 16:06
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Новости Беларуси. В чём разница между страховым стажем и трудовым общим, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:
Страховой стаж – это стаж, в течение которого за работника, либо само лицо платит взносы в Фонд социальной защиты населения. А трудовой стаж – есть понятие, в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении»: стаж работы, необходимый для назначения пенсии.

Он включает в себя, в том числе, страховой стаж.

А также иные периоды, которые засчитываются для назначения пенсии.

Илона Волынец, СТВ:
Что не входит в страховой стаж?

Ольга Спиридонова, заместитель начальника управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
В страховой стаж у нас не входят периоды иной деятельности, в течение которых уплата страховых взносов не производится.

Это, например, периоды ухода за ребёнком.

Периоды обучения, военной службы, уход за ребёнком-инвалидом, уход за инвалидом группы, и другие периоды, которые предусмотрены законодательством. 

Пенсионный стаж в Беларуси: «Открытый разговор»

# общество # Пенсии # Светлана Котова # Ольга Спиридонова

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