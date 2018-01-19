Страховой стаж в Беларуси: что в него не входит и чем отличается от трудового

Новости Беларуси. В чём разница между страховым стажем и трудовым общим, рассказали в программе «Открытый разговор».

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

Страховой стаж – это стаж, в течение которого за работника, либо само лицо платит взносы в Фонд социальной защиты населения. А трудовой стаж – есть понятие, в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении»: стаж работы, необходимый для назначения пенсии.

Он включает в себя, в том числе, страховой стаж.

А также иные периоды, которые засчитываются для назначения пенсии.

Илона Волынец, СТВ:

Что не входит в страховой стаж?

Ольга Спиридонова, заместитель начальника управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В страховой стаж у нас не входят периоды иной деятельности, в течение которых уплата страховых взносов не производится.

Это, например, периоды ухода за ребёнком.

Периоды обучения, военной службы, уход за ребёнком-инвалидом, уход за инвалидом группы, и другие периоды, которые предусмотрены законодательством.