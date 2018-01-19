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«Гадание, чтобы дочка замуж вышла»: что чаще всего искали белорусы в «Яндексе»

19 января 2018 14:50
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Яндекс изучил запросы белорусов в январе и определил, каким способом пользователи поисковой системы предпочитают гадать. 

Топ-5 способов гаданий: 
- гадание на картах таро 
- гадание на кофейной гуще 
- гадание на рунах 
- карточные гадания 
- гадание по книге перемен.

В первые недели нового года пользователи вдвое чаще ищут информацию о гаданиях, чем обычно. Больше всего белорусы хотят узнать о будущем в целом и конкретно о любви. Девушки традиционно гадают на суженого, которого чаще всего хотят увидеть во сне, ищут также гадания на детей и успех в деле. 

Вот несколько необычных запросов белорусов о гаданиях: 
«гадание на увольнение с работы»,
«кого из мужчин выбрать гадание»,
«как гадать какой билет тебе попадется на экзамене»,
«какой препод попадётся на экзамене гадание»,
«гадание онлайн когда я пойду в отпуск»,
«станет ли парень мужем гадание»,
«гадание в крещение чтобы дочка вышла замуж»,
«можно ли гадать на кухне».

# общество # Новый год

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