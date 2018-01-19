«Гадание, чтобы дочка замуж вышла»: что чаще всего искали белорусы в «Яндексе»

Яндекс изучил запросы белорусов в январе и определил, каким способом пользователи поисковой системы предпочитают гадать.



Топ-5 способов гаданий:

- гадание на картах таро

- гадание на кофейной гуще

- гадание на рунах

- карточные гадания

- гадание по книге перемен.



В первые недели нового года пользователи вдвое чаще ищут информацию о гаданиях, чем обычно. Больше всего белорусы хотят узнать о будущем в целом и конкретно о любви. Девушки традиционно гадают на суженого, которого чаще всего хотят увидеть во сне, ищут также гадания на детей и успех в деле.



Вот несколько необычных запросов белорусов о гаданиях:

«гадание на увольнение с работы»,

«кого из мужчин выбрать гадание»,

«как гадать какой билет тебе попадется на экзамене»,

«какой препод попадётся на экзамене гадание»,

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«гадание в крещение чтобы дочка вышла замуж»,

«можно ли гадать на кухне».