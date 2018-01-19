Подарок китайских партнёров – первые электробусы появились на улицах Могилёва
Новости Беларуси. Впервые на улицах Могилева появились электробусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Две машины – подарок китайской провинции Хунань на юбилей города. Несколько месяцев электробусы плыли в Беларусь, затем проходили обкатку. Теперь вышли в первый рейс. Низкопольные 12-метровые машины уже получили собственные имена: «Хунань» и «Могилев». Они будут работать в одну смену по наиболее оживленным маршрутам. Салон рассчитан для перевозки 80 пассажиров. Электробусы работают на аккумуляторных батареях. Разовой зарядки хватает на 250 километров.
Специалисты троллейбусного парка уже подсчитали, что такая машина способна экономить порядка 35 % электроэнергии по сравнению с обычными троллейбусами.
Виктор Гречихо, водитель электробуса:
пересел на электробус. Проблем никаких с управлением нет. Машина хорошая, плавная, набирает скорость. Главное, запас хода хороший.
Сергей Монастыренко, директор Могилевского предприятия «Горэлектротранспорт»:
Преимущества электробуса перед троллейбусам именно в том, во-первых, что нет привязанности ко второй воздушной дороге, которая мешает всегда в чрезвычайной ситуации: где-то пробки, где-то объехать надо, либо порвалась контактная сеть.
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Сейчас отношения имеют важный, всесторонний, стратегический характер. Лидеры наших стран уделяют большое внимание именно сотрудничеству между регионами.
Могилевская область и китайская провинция Хунань сотрудничают не первый год. За это время уже реализованы несколько совместных проектов. Например, сборка в Могилеве коммунальной техники и строительство жилья. А с этих электробусов начинается новая эра в работе городского общественного транспорта Могилева. Сейчас решается вопрос о закупке таких машин белорусского производства.