Подарок китайских партнёров – первые электробусы появились на улицах Могилёва

Новости Беларуси. Впервые на улицах Могилева появились электробусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две машины – подарок китайской провинции Хунань на юбилей города. Несколько месяцев электробусы плыли в Беларусь, затем проходили обкатку. Теперь вышли в первый рейс. Низкопольные 12-метровые машины уже получили собственные имена: «Хунань» и «Могилев». Они будут работать в одну смену по наиболее оживленным маршрутам. Салон рассчитан для перевозки 80 пассажиров. Электробусы работают на аккумуляторных батареях. Разовой зарядки хватает на 250 километров.

Специалисты троллейбусного парка уже подсчитали, что такая машина способна экономить порядка 35 % электроэнергии по сравнению с обычными троллейбусами.