Какие документы нужно сохранить, чтобы подтвердить стаж работы?

Новости Беларуси. Стоит ли собирать документы, подтверждающие стаж, чтобы потом предъявить при начислении пенсии, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ольга Спиридонова, заместитель начальника управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Я думаю, этого не надо делать, потому что с 1 января 2003 года все данные аккумулируются в Фонде социальной защиты Республики Беларусь.

И стаж, и заработок подтверждаются выпиской из индивидуального лицевого счёта.

То есть, человек нам ничего не должен предоставлять.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

С момента введения персонифицированного учёта, у каждого человека работающего есть определённые данные сохраняющиеся.