«Такие люди, как вы, сейчас на вес золота». Лукашенко накануне Дня Победы обратился к женщине-ветерану

Новости Беларуси. Ветераны Великой Отечественной войны – хранители правды и противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа и обеляет нацизм. Об этом сегодня, 5 мая, заявил Александр Лукашенко во время вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводить это мероприятие в преддверии Дня Победы уже стало доброй традицией.

На торжественную церемонию во Дворец Независимости сегодня пригласили несколько десятков человек. К счастью, большинство из них пережили радость именно трудовых побед и представляют самые мирные профессии.

Наград и почетных званий удостоены учителя и врачи, юристы, строители, промышленники и даже целое предприятие – производитель молочной продукции. И это далеко не весь список. Среди приглашенных и фронтовичка Валентина Баранова. По истории ее жизни можно написать не одну книгу. Женщина прошла войну от украинского Cтаробельска до чешской Праги, участвовала во взятии Берлина. В ноябре у Валентины Петровны юбилей – ей исполнится 100 лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Накануне Дня Победы вручаем государственные награды тем, кто, подобно нашим героическим отцам, матерям, дедам, не жалея сил, таланта, времени, а порой и жизни для покорения профессиональных вершин во благо Беларуси. Я очень рад, что сегодня в этом зале есть замечательная женщина, принадлежащая именно к военному поколению. Это Валентина Баранова. Фронтовичка, которая дошла до Праги, телеграфистка, спортсменка. Валентина Петровна, в ноябре вам исполняется пять раз по 20. Можно только мечтать! Знаю, вы участвуете в работе Совета ветеранов в Гродно, ведете активный образ жизни. В вашем лице хочу поблагодарить всех ветеранов и участников той войны. Низкий поклон тем, кто сражался на фронте, боролся с врагом на оккупированной территории, выживал в концлагерях, самоотверженно трудился в тылу. И у меня есть к вам большая просьба, даже боевое задание: живите как можно дольше, продолжайте воспитывать нашу молодежь. Без вас нам будет очень трудно. Такие люди, как вы, сейчас на вес золота. Вы хранители правды. Вы противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа, обеляет нацизм, какие бы обличья он ни принимал.

В числе тех, кого сегодня наградили, сотрудники КГБ, органов внутренних дел и пограничной службы. Все те, кто с учетом сегодняшних реалий отвечает за безопасность каждого белоруса и всей страны в целом.