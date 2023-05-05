«Спасибо вам большое». Женщина-ветеран обратилась к Лукашенко после награждения

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие накануне важного майского праздника стало давней традицией.

Отдельно Александр Лукашенко выделит ее. Фронтовичку, спортсменку, красавицу. Женщину, своим жизнелюбием и огнем в глазах вдохновляющую всех вокруг. Ей 99, а в это едва ли можно поверить! «Такие люди, как вы, сейчас на вес золота». Лукашенко накануне Дня Победы обратился к женщине-ветерану.

Орден Почета из рук Президента. И это тот случай, когда Александр Лукашенко сам подходит к награждаемому. Искренность момента, уверена, передастся и через экран.

Валентина Баранова:

Александр Григорьевич, я очень счастлива, что я вас вижу не на экране, а вживую. И мне бы хотелось что сегодня сказать? Вы знаете что, спасибо вам большое за то, что Беларусь наша за время вашего правления стала сильной, свободной, независимой, процветающей и миротворческой республикой. А теперь к вам обращаюсь, родные мои. И вам спасибо большое, ведь вы то поколение, которое пришло на смену нашему поколению, участникам войны. Мы уйдем из жизни, вы останетесь и будете вместе с Александром Григорьевичем продолжать строить нашу мирную и счастливую жизнь. Родные мои, а сейчас я хочу рассказать вам стихотворение.