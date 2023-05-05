«Спасибо вам большое». Женщина-ветеран обратилась к Лукашенко после награждения
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие накануне важного майского праздника стало давней традицией.
Отдельно Александр Лукашенко выделит ее. Фронтовичку, спортсменку, красавицу. Женщину, своим жизнелюбием и огнем в глазах вдохновляющую всех вокруг. Ей 99, а в это едва ли можно поверить!
«Такие люди, как вы, сейчас на вес золота». Лукашенко накануне Дня Победы обратился к женщине-ветерану.
Орден Почета из рук Президента. И это тот случай, когда Александр Лукашенко сам подходит к награждаемому. Искренность момента, уверена, передастся и через экран.
Валентина Баранова:
Александр Григорьевич, я очень счастлива, что я вас вижу не на экране, а вживую. И мне бы хотелось что сегодня сказать? Вы знаете что, спасибо вам большое за то, что Беларусь наша за время вашего правления стала сильной, свободной, независимой, процветающей и миротворческой республикой. А теперь к вам обращаюсь, родные мои. И вам спасибо большое, ведь вы то поколение, которое пришло на смену нашему поколению, участникам войны. Мы уйдем из жизни, вы останетесь и будете вместе с Александром Григорьевичем продолжать строить нашу мирную и счастливую жизнь. Родные мои, а сейчас я хочу рассказать вам стихотворение.
Мы выстоять сумели в Сталинграде,
Не захлебнулись волнами в Крыму.
Но, словно снайпер, спрятанный в засаде,
Нас выбивает смерть по одному.
Пока еще в обойме есть патроны,
Покуда бьются старые сердца,
Займите круговую оборону,
Мы будем драться до конца.
Уже снаряды рядышком ложатся,
Осколки надо мной свистят уже.
И надо нам, ребята, удержаться
На этом, на последнем рубеже.
Когда земля дрожала, как живая,
Когда от нашей крови таял лед,
Нас согревала дружба фронтовая,
Она и нынче нас не подведет.
В огне сражений мы стояли вместе,
Мы не привыкли вполнакала тлеть.
И если все мы это одолели,
То старость тоже сможем одолеть.
Спасибо!
О мечте стать балериной, блате во время войны и советских людях. Поговорили с ровесницей СССР.