«Спасибо вам, ребята, за отличную службу». Лукашенко наградил представителей силовых структур
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие накануне важного майского праздника стало давней традицией.
«Спасибо вам большое». Женщина-ветеран обратилась к Лукашенко после награждения.
Те, кого Валентина Петровна назвала родненькими, – представители самых разных профессий, но ветеран умышленно повернулась к людям в форме. К тем, кто сегодня стоит на страже мира в стране. К сожалению, и без оглядок на календарь и события 78-летней давности – сами собою напрашиваются параллели.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня в этом зале представители наших силовых структур. Все те, кто последнее время обезвреживает диверсантов, которые забрасываются на нашу территорию. Как видите, история повторяется. Спасибо вам, ребята, за отличную службу. То, что вы делаете, – ежедневная победа над нашим врагом, беспринципным и безжалостным. Но мы сильнее, потому что за нами правда. Как и в Великую Отечественную войну, мы защищаем свой дом, своих детей.
Главнокомандующий вручил награды представителям ОАЦ, КГБ, Минобороны, Комитета судебных экспертиз и МВД. Четко и лаконично. В духе времени.
Александр Копишев, начальник главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
Уважаемый товарищ Главнокомандующий, сегодня все мы, присутствующие офицеры, выражаем вам благодарность за высокую оценку наших результатов оперативной служебной деятельности (подробнее).
Александр Лукашенко:
Как видите, генералы, майоры, полковники, старший лейтенант – это все те, кто сегодня единым кулаком защищает нашу Родину, нашу страну. Это не просто знаковое какое-то награждение. Это люди, которые в боевых условиях, в боевой ситуации отстаивают наши суверенитет и независимость. И борются против всякой нечисти, которая пытается дестабилизировать обстановку в нашей стране. Еще раз, уважаемые друзья, поздравляю вас с этими высокими наградами. Я очень надеюсь с вами встретиться еще раз в этом зале. Здоровья, счастья! С Днем Победы вас!