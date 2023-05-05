«Спасибо вам, ребята, за отличную службу». Лукашенко наградил представителей силовых структур

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие накануне важного майского праздника стало давней традицией. «Спасибо вам большое». Женщина-ветеран обратилась к Лукашенко после награждения.

Те, кого Валентина Петровна назвала родненькими, – представители самых разных профессий, но ветеран умышленно повернулась к людям в форме. К тем, кто сегодня стоит на страже мира в стране. К сожалению, и без оглядок на календарь и события 78-летней давности – сами собою напрашиваются параллели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня в этом зале представители наших силовых структур. Все те, кто последнее время обезвреживает диверсантов, которые забрасываются на нашу территорию. Как видите, история повторяется. Спасибо вам, ребята, за отличную службу. То, что вы делаете, – ежедневная победа над нашим врагом, беспринципным и безжалостным. Но мы сильнее, потому что за нами правда. Как и в Великую Отечественную войну, мы защищаем свой дом, своих детей.

Главнокомандующий вручил награды представителям ОАЦ, КГБ, Минобороны, Комитета судебных экспертиз и МВД. Четко и лаконично. В духе времени.