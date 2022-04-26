Пчелопасеки, рыба и коневодство. Вадим Синявский о том, что сейчас делают в чернобыльском регионе

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В самом радиационно-экологическом заповеднике, который там создан и работает, ведется очень много направлений хозяйственной деятельности. Сегодня развивается пчеловодство. Уже в 2023 году будет поставлено 10 пчелопасек на этой территории. Это абсолютно экологически чистый мед, который реализуется, он востребован. Сегодня больше 370 голов крупного рогатого скота, лошадей, русская тяжеловозная порода там производится. 78 только по прошлому году было реализовано. Это абсолютно нормальная деятельность, люди этим занимаются. Вопросы рыболовства. Отлавливается чистая рыба, которая поставляется и продается населению. Абсолютно нормальная и никаких проблем нет. Она исследуется. Отрывной контроль фактически осуществляется по исследованию этой продукции. Поэтому деятельность эта ведется.

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