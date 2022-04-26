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Синявский: «По итогам 2021 года в шестой программе реализовано и освоено более 500 миллионов рублей»

26 апреля 2022 13:26
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Новости Беларуси. Решение социальных вопросов, укрепление экономики и развитие сельского хозяйства. О выполнении поручений Президента по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС шла речь 26 апреля на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Синявский: «По итогам 2021 года в шестой программе реализовано и освоено более 500 миллионов рублей»-1

В стране реализуется уже шестая по счету госпрограмма по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. И даже несмотря на то, что белорусская экономика оказалась под санкционным давлением, выделение денег на реабилитацию пострадавших земель по-прежнему незыблемый приоритет внутренней финансовой политики.  

Синявский: «По итогам 2021 года в шестой программе реализовано и освоено более 500 миллионов рублей»-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
По итогам 2021 года в шестой программе реализовано и освоено более 500 миллионов рублей. Значительная часть этих средств – больше 65 % – это социальная поддержка нашего населения. Глава государства очень пристально по этому поводу спрашивал, поэтому и министр здравоохранения фактически информировал Президента по работе здравоохранения на этих территориях и по вопросу заболеваемости, безусловно. Серьезное внимание уделяется вопросам социально-экономического развития. Буквально по каждому объекту, который запланирован в реализации программы, глава государства очень предметно с меня спрашивал, как реализованы эти средства. Я бы еще сказал о ситуации, связанной с вопросами исследования этих территорий. Один из элементов программы – это научно-исследовательская деятельность по этим территориям: как она ведется, как она реализовывается, как этим пользуются в том числе различные государственные органы, ведомства, облисполкомы. Тоже мы его по этому вопросу проинформировали.  

Лукашенко о пострадавших от взрыва ЧАЭС землях: нами были приняты правильные решения, что мы не бросили огромные территории (подробнее здесь).  

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Вадим Синявский # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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