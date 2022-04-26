«Мы не можем просто смотреть на это варварство». В Минске прошёл пикет у посольства Польши

Новости Беларуси. Несогласные с решением польских властей в отношении строительства забора на границе с Беларусью 26 апреля собрались в центре Минска у посольства этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Металлическое ограждение должно разделить Беловежскую пущу на две части. Европейские экологи уже сейчас уверены – установленные на маршрутах миграции диких животных колючие заграждения станут непреодолимым препятствием и приведут к гибели зверей, при этом никак не помогут в разрешении миграционного кризиса.

Неравнодушная молодежь попыталась докричаться до дипломатов, скандируя лозунги и призывая еврочиновников к ответу.