«Мы не можем просто смотреть на это варварство». В Минске прошёл пикет у посольства Польши

Новости Беларуси. Несогласные с решением польских властей в отношении строительства забора на границе с Беларусью 26 апреля собрались в центре Минска у посольства этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Несогласные с решением польских властей в отношении строительства забора на границе с Беларусью 26 апреля собрались в центре Минска у посольства этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Металлическое ограждение должно разделить Беловежскую пущу на две части. Европейские экологи уже сейчас уверены – установленные на маршрутах миграции диких животных колючие заграждения станут непреодолимым препятствием и приведут к гибели зверей, при этом никак не помогут в разрешении миграционного кризиса.
Неравнодушная молодежь попыталась докричаться до дипломатов, скандируя лозунги и призывая еврочиновников к ответу.
Нет строительству забора! Нет строительству забора!
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Мы не можем просто смотреть на это варварство в XXI веке. Никогда, ни при каких обстоятельствах, веками существовали, и белорусы, и поляки жили вместе и никогда не было никаких заборов вдоль реликтового леса. А, видите ли, в 2021 году понадобилась под мнимым предлогом данная постройка. Очевидно, что это очередная коррупционная схема польских панов, которые обманывают собственный народ.
Владимир Барановский, студент БГУ:
Как вообще можно дойти до такого, чтобы поставить забор, исходя из каких-то своих политических соображений? При этом глубоко, извините за такое выражение, наплевав на рекомендации ЮНЕСКО и вообще на здравый смысл.
Накануне белорусские пограничники обнаружили тело еще одного погибшего зверя. Были зафиксированы рваные раны на шее, они и стали причиной смерти. Лось запутался в проволоке, поранился и истек кровью. За неделю это уже пятый подобный эпизод на границе.
Минск обратился к странам Евросоюза с предложением создать несколько безопасных коридоров для миграции животных.