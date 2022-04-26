Лукашенко: недостатки свойственны всем нашим банкам, мы делаем вывод, что плохо работаем с банковской системой

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Оказалось, что недостатки свойственны всем нашим банкам. И мы делаем однозначный вывод (я уже говорил это Николаю Геннадьевичу [Николай Снопков – прим.ред.], правительства касается), что плохо работаем с банковской системой. Это и Национальный банк, и коммерческие банки. Мы не создали для них некую правовую колею, в которой они должны четко развиваться, следовать определенным нормам, правилам и законам, не выходя за эту колею. Тогда у нас и получается: то Матюшевский [экс-руководитель банка БелВЭБ – прим.ред.] неправильно поступил, то Каллаур [глава Национального банка – прим.ред.] не туда залез и так далее. Я сегодня принял это решение, и Комитет госконтроля в ближайшее время проанализирует обстановку в банках и однозначно пропишет, что можно, а что нельзя. И банковское сообщество, специалисты, которых вы подключите к выработке этих решений, чтобы были внесены конкретные предложения для принятия решений.