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Сергей Рачков: все 36 лет государство занимается ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС

26 апреля 2022 16:58
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Новости Беларуси. Помнить, чтобы не повторить. 36 лет прошло после одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальные события на Чернобыльской АЭС сегодня вспоминает весь мир.  

В нашей стране это еще и общенациональный день скорби. Каждый пятый белорус пострадал от аварии. Памятные мероприятия проходят по всей республике. В Минске – традиционный митинг-реквием у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».  

Сергей Рачков: все 36 лет государство занимается ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС-1

Экономические последствия катастрофы для Беларуси тоже были разрушительными. Еще в те годы называли цифру почти в 300 миллиардов долларов. Под радиоактивным куполом тогда оказалось 200 тысяч квадратных километров. А это почти 4 000 городов, сел и деревень. Четверть из них исчезла с лица земли навсегда. Сегодня в нашей стране реализуется шестая госпрограмма по преодолению последствий ядерной катастрофы.

Сергей Рачков: все 36 лет государство занимается ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все 36 лет государство занимается ликвидацией тех последствий. Вначале это переселение людей, это социальная поддержка. Как пострадавших, ликвидаторов, так и тех людей, которые оказались на зараженных территориях.

Сергей Рачков: все 36 лет государство занимается ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС-7

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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