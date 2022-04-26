Сергей Рачков: все 36 лет государство занимается ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Помнить, чтобы не повторить. 36 лет прошло после одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальные события на Чернобыльской АЭС сегодня вспоминает весь мир.

В нашей стране это еще и общенациональный день скорби. Каждый пятый белорус пострадал от аварии. Памятные мероприятия проходят по всей республике. В Минске – традиционный митинг-реквием у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».