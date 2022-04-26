Сергей Рачков: все 36 лет государство занимается ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Помнить, чтобы не повторить. 36 лет прошло после одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальные события на Чернобыльской АЭС сегодня вспоминает весь мир.
В нашей стране это еще и общенациональный день скорби. Каждый пятый белорус пострадал от аварии. Памятные мероприятия проходят по всей республике. В Минске – традиционный митинг-реквием у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».
Экономические последствия катастрофы для Беларуси тоже были разрушительными. Еще в те годы называли цифру почти в 300 миллиардов долларов. Под радиоактивным куполом тогда оказалось 200 тысяч квадратных километров. А это почти 4 000 городов, сел и деревень. Четверть из них исчезла с лица земли навсегда. Сегодня в нашей стране реализуется шестая госпрограмма по преодолению последствий ядерной катастрофы.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все 36 лет государство занимается ликвидацией тех последствий. Вначале – это переселение людей, это социальная поддержка. Как пострадавших, ликвидаторов, так и тех людей, которые оказались на зараженных территориях.