«Враг невидимый, его визуально не ощущаешь». Чем поделился Александр Барсуков в годовщину аварии на ЧАЭС?

Новости Беларуси. Помнить, чтобы не повторить. 36 лет прошло после одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальные события на Чернобыльской АЭС сегодня вспоминает весь мир. В нашей стране это еще и общенациональный день скорби. Каждый пятый белорус пострадал от аварии. Памятные мероприятия проходят по всей республике. В Минске – традиционный митинг-реквием у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».

Без громких слов и лишнего пафоса. День памяти начался с панихиды по погибшим. К мемориалу возложили венки. Несколько мгновений – и памятник утопает в цветах. Белорусы чтут память своих предков и их подвиг. С каждым годом тех, кто принял на себя ударную дозу радиации, становится все меньше. Александр Барсуков тоже помнит горький вкус Чернобыля. Он нес службу на оцепленной территории.