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«Враг невидимый, его визуально не ощущаешь». Чем поделился Александр Барсуков в годовщину аварии на ЧАЭС?

26 апреля 2022 16:53
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Новости Беларуси. Помнить, чтобы не повторить. 36 лет прошло после одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальные события на Чернобыльской АЭС сегодня вспоминает весь мир.

В нашей стране это еще и общенациональный день скорби. Каждый пятый белорус пострадал от аварии. Памятные мероприятия проходят по всей республике. В Минске – традиционный митинг-реквием у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».

«Враг невидимый, его визуально не ощущаешь». Чем поделился Александр Барсуков в годовщину аварии на ЧАЭС?-1

Без громких слов и лишнего пафоса. День памяти начался с панихиды по погибшим. К мемориалу возложили венки. Несколько мгновений – и памятник утопает в цветах. Белорусы чтут память своих предков и их подвиг. С каждым годом тех, кто принял на себя ударную дозу радиации, становится все меньше.

Александр Барсуков тоже помнит горький вкус Чернобыля. Он нес службу на оцепленной территории.

«Враг невидимый, его визуально не ощущаешь». Чем поделился Александр Барсуков в годовщину аварии на ЧАЭС?-4

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Когда в деревне суббота, воскресенье, люди должны гулять, смеяться, улыбаться, а никого нет на улице. И службу несли там по месяцу, не больше. Враг невидимый, его визуально не ощущаешь ни на цвет, ни на запах. Вообще не чувствуешь. Когда респиратор при себе – надел, каждый день меняешь одежду, моешься несколько раз в день. И когда дозиметр начинает трещать, понимаешь, что это очень опасно.

«Враг невидимый, его визуально не ощущаешь». Чем поделился Александр Барсуков в годовщину аварии на ЧАЭС?-7

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Барсуков # Фотофакт

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