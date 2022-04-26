«Враг невидимый, его визуально не ощущаешь». Чем поделился Александр Барсуков в годовщину аварии на ЧАЭС?

Новости Беларуси. Помнить, чтобы не повторить. 36 лет прошло после одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальные события на Чернобыльской АЭС сегодня вспоминает весь мир.
В нашей стране это еще и общенациональный день скорби. Каждый пятый белорус пострадал от аварии. Памятные мероприятия проходят по всей республике. В Минске – традиционный митинг-реквием у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».
Без громких слов и лишнего пафоса. День памяти начался с панихиды по погибшим. К мемориалу возложили венки. Несколько мгновений – и памятник утопает в цветах. Белорусы чтут память своих предков и их подвиг. С каждым годом тех, кто принял на себя ударную дозу радиации, становится все меньше.
Александр Барсуков тоже помнит горький вкус Чернобыля. Он нес службу на оцепленной территории.
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Когда в деревне суббота, воскресенье, люди должны гулять, смеяться, улыбаться, а никого нет на улице. И службу несли там по месяцу, не больше. Враг невидимый, его визуально не ощущаешь – ни на цвет, ни на запах. Вообще не чувствуешь. Когда респиратор при себе – надел, каждый день меняешь одежду, моешься несколько раз в день. И когда дозиметр начинает трещать, понимаешь, что это очень опасно.