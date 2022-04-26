«Нам там делать нечего». Почему Президент в этом году не поехал в чернобыльский регион на годовщину?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно в этот день в последние годы и десятилетия мы находились в чернобыльских зонах. Но в связи с тем, что ситуация сейчас у нас непростая, погодная прежде всего, думаю, что нам там делать нечего. Проливные дожди, может, и на пользу, но не на сегодня. И дергать там людей по чернобыльским районам не приходится. Это основная причина, по которой я перенес посещение чернобыльских районов в этот день. Мы, конечно же, эту программу, которая запланирована на уровне Президента, отработаем. Но это чуть позже. Может быть, неделей позже. Я хотел бы сегодня очень кратко получить информацию, прежде чем туда поехать, как реализовываются те планы, которые нами намечены, и те поручения, которые мною даны во время последних встреч с людьми и поездок по чернобыльским регионам.

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