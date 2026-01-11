Павловский: более 64 тыс. молодых ребят были трудоустроены в составе белорусских студотрядов в 2025-м

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Много где участвуют ваши бойцы, бойцы БРСМ в стройотрядовском движении. Чем удивите в ближайшее время? На какой грандиозной стройке вы будете участвовать?

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Сейчас два основных объекта. Ребята продолжают стройку Республиканского патриотического центра Брестской области на Кобринском укреплении. Второй объект – это строительство Национального исторического музея и парка Народного единства. Это два таких объекта, которые объявлены Всебелорусской молодежной стройкой, на которой ребята трудятся самые лучшие.

Чуть больше 64 тысяч молодых ребят в третьем трудовом семестре 2025 года трудились во всех сферах. Это и аграрные направления, и сервисные отряды, это ребята, которые своим трудом показали и внесли свой вклад в экономическое благосостояние нашей страны.

Сейчас, если мы посмотрим, спроецируем роль мою как депутата Палаты представителей, буквально в этом году Министерство по сельскому хозяйству инициировало изменение законопроекта об уменьшении предельного возраста, когда молодой человек сможет управлять механическим транспортным средством. Это с чем связано? С тем, что наши молодые люди, которые обучаются в колледжах, которые обучаются в вузах, пока что не достигли 18-летнего возраста, но они уже сейчас компетентны.



Отрадно отметить, что буквально два месяца понадобилось для того, чтобы мы приняли эти изменения. И у нас уже сейчас молодые люди, которые еще на сегодняшний день не достигли 18-летнего возраста, то есть уже порог у нас на год снизился. Мы общались с нашими руководителями сельскохозяйственных организаций. В президиуме глава государства сакцентировал внимание на действительно примере того, как нужно трудиться. 8 тысяч тонн – комбайнер «Кухчицы», Минской области хозяйство, нажал. Это тот пример для нашей молодежи, как нужно трудиться.

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