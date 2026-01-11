«Снять фейк очень просто». Владимир Павловский рассказал, как бороться с дезинформацией

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Потому что на сегодняшний день мы видим, что Республика Беларусь как государство вызывает интерес у многих стран, которым не нужно, чтобы у нас был мир, согласие, спокойствие, а чтобы мы действительно в какой-то степени поиграли в демократию и разъединились.



И когда мы будем, по мнению этих людей, разрозненными, неконсолидированными, тогда как раз-таки и можно навязать чуждую нам повестку и чуждые факты истории. То есть которые, как я уже сказал, мы знаем сейчас, нынешнее поколение, от первоисточников. Но в то же время мы понимаем, что молодежь-то наша несмотря на то, что в основной массе черпает информацию из мессенджеров, социальных сетей, но тем не менее она уже на сегодняшний день критично относится к этой информации. Если какая-то провокационная, критичная информация появляется, уже молодой человек сразу не будет верить. Как минимум он зайдет в поисковик и посмотрит, что же пишут официальные источники. То есть здесь за последние, я думаю, года три в плане информационном молодые люди уже подходят более осознанно.

Зачастую, когда мы видим эту провокационную, фейк же снять очень просто. Тем более сейчас даже выходить на улицу не нужно. Одна минута – и все, фейк. А чтобы опровергнуть, это как минимум нужно съемочной команде выехать, взять комментарий у того или иного руководителя, чтобы донести именно ту повестку, ту информацию, то видение на сложившуюся ситуацию для того, чтобы донести правду.