Морозы крепчают! В Беларуси сохраняются сложные погодные условия

Погода вот уже который день остается самой обсуждаемой темой. С последствиями снежного циклона белорусы в целом справились. Но это еще не все испытания, которые подготовила нам нынешняя зима. Синоптики предупреждают о резком понижении температуры воздуха. Предстоящей ночью местами столбики термометров могут опускаться до отметки в -23 градуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Днем также трескучий мороз. Об этом стоит помнить тем, кто работает вне помещений. Таких людей предостаточно.

С коммунальных и дорожных служб задачу продолжить уборку снега никто не снимал. Конечно, они не остаются без помощников. Белорусы по всей стране взялись за лопаты. В стороне не остались и наши военные. Все минувшие дни по запросам местных органов власти в различных регионах Беларуси воинские части предоставляли технику и направляли личный состав для ликвидации последствий стихии.

Александр Мосолов, первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил Беларуси – начальник штаба тыла:

По задаче министра обороны организовано взаимодействие со всеми областными центрами, городом Минском, Министерством по чрезвычайным ситуациям по оказанию помощи населению. У нас создан так называемый ситуационный штаб, оперативная группа, которая занимается координацией действий оказания помощи нашему населению.

Помощь в уборке снега, естественно, осуществляется не в ущерб выполнению основных задач. Расчистку взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и стоянок авиационной техники на аэродромах военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси ведут круглосуточно.