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В Австралии детям запретили пользоваться соцсетями. Нужны ли такие меры в Беларуси – ответил Владимир Павловский

11 января 2026 07:35
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
В Австралии детям до 16 лет вообще запретили где-либо присутствовать в социальных сетях. Ваше мнение, нужны ли такие радикальные меры?

В Австралии детям запретили пользоваться соцсетями. Нужны ли такие меры в Беларуси – ответил Владимир Павловский-2

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
Мое мнение не такое радикальное. Я больше приверженец того, что определенного рода профилактика, именно профилактические действия играют положительную роль во взаимодействии молодых людей, которые на сегодняшний день активно пользуются социальными сетями.

Я уверен, что если вдруг все-таки мы придем к тому, что будет какая-то ситуация, что будут факты в нашем государстве, когда этой информацией будут манипулировать люди, которые, будем говорить так, не поддерживают законные методы распространения той или иной информации. То есть мы все-таки в том числе уже как и законодательный орган, то есть я как представитель депутатского корпуса, то мы обязательно в этом направлении также будем принимать определенные меры, потому что мы понимаем, что если мы не будем принимать и не будем насыщать инфополе той правдивой информацией, которая транслируются в социальных сетях, то вместо нас это будут делать наши оппоненты.

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# ЦК БРСМ # Владимир Павловский # Александр Осенко # БРСМ # Интервью # Интернет

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