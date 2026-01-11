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Можно ли научить патриотизму? Мнение первого секретаря ЦК БРСМ

11 января 2026 07:19
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Что в твоем понимании патриотизм? Патриотизму можно научить или все-таки это то, что прививается с детства?

Можно ли научить патриотизму? Мнение первого секретаря ЦК БРСМ-2

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
Я придерживаюсь того, что научить можно, но не нужно. Быть патриотом – это любить свою страну, любить свою малую родину, любить Президента в том числе. Потому что мы понимаем, что без национального лидера, любое государство, у нас есть примеры, мы как взрослые люди понимаем это все дело, но тем не менее молодежи также нужно об этом говорить, потому что и глава государства неоднократно говорит, что мы должны общаться искренне и открыто. Но тем не менее мы понимаем, что те факты и в истории, которые происходили и которым на сегодняшний день также уделяется огромное внимание и со стороны государства, мы не должны замалчивать.

Я всегда говорю, мне повезло. Я общался с нашими ветеранами, их не так много осталось. Уже сейчас, как депутат, у меня в округе только два ветерана осталось. Это действительно те люди, при общении с которыми у тебя не возникает никаких противоречий.

«Снять фейк очень просто». Владимир Павловский рассказал, как бороться с дезинформацией – подробности здесь.

# Интервью # БРСМ # ЦК БРСМ # Александр Осенко # Владимир Павловский

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