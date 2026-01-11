Можно ли научить патриотизму? Мнение первого секретаря ЦК БРСМ

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Я придерживаюсь того, что научить можно, но не нужно. Быть патриотом – это любить свою страну, любить свою малую родину, любить Президента в том числе. Потому что мы понимаем, что без национального лидера, любое государство, у нас есть примеры, мы как взрослые люди понимаем это все дело, но тем не менее молодежи также нужно об этом говорить, потому что и глава государства неоднократно говорит, что мы должны общаться искренне и открыто. Но тем не менее мы понимаем, что те факты и в истории, которые происходили и которым на сегодняшний день также уделяется огромное внимание и со стороны государства, мы не должны замалчивать.

Я всегда говорю, мне повезло. Я общался с нашими ветеранами, их не так много осталось. Уже сейчас, как депутат, у меня в округе только два ветерана осталось. Это действительно те люди, при общении с которыми у тебя не возникает никаких противоречий.