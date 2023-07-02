«Реальная власть – это закрытые общества». Вот почему частая смена премьер-министров не ослабляет Британию

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

У Альбиона есть определенные инструменты и истеблишмент в широком смысле, которому все равно, кто восседает по адресу Downing Street, 10.