«Реальная власть – это закрытые общества». Вот почему частая смена премьер-министров не ослабляет Британию

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
У Альбиона есть определенные инструменты и истеблишмент в широком смысле, которому все равно, кто восседает по адресу Downing Street, 10.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Абсолютно верно. Тут неважно. Вы говорите об управленческих структурах. Ну, это формально. Премьер-министры играют далеко не первую скрипку. И неважно, кто там будет. Борис Джонсон, который больше вечеринками увлекался, мы помним, ходил вечно лохматый. Или Лиз Трасс, которая вообще ну очень далека от управления. Либо вот Риши Сунак, который сейчас выходит из индусской среды, будучи сам этническим индусом, прекрасно вписался в английскую верхушку. Это все высокопоставленные, скажем, менеджеры. Реальная власть – это закрытые общества, элита – это, можно сказать, аристократия, которая еще с XVII века, XVIII века тянется. А это все исполнители. Поэтому эта чехарда абсолютно не играет никакой роли. И то, что фунт то поднимется, то упадет. Или какие-то еще проблемы – это все мелочи. Потому что у Великобритании есть мощнейший, опытный задел. Это и дипломаты, и финансисты, и промышленники, и в военной сфере, как бы где-то ни ослабло. У них колоссальный потенциал.
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