Бывшие колонии Британии боготворят её. Как Королевству удалось это сделать, рассказал Павел Фельдман
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Игорь, давайте поговорим все-таки именно сейчас о том, что из себя представляет Великобритания как актор мировой политики. Ясно, что уже давно не империя, у Соединенного Королевства на данный момент достаточно много проблем с армией, флотом, экономикой. Лондон теряет постепенно статус главного финансового центра. Возможно, вы меня исправите, если не согласны. Но при этом Англия остается серьезным игроком.
Игорь Англер, британист, юрист-международник, член Союза писателей России:
Великобритания никуда не уходила с мировой арены. В какие-то времена, может, и сейчас, она выглядит больше как игроком теневым, но на самом деле влияние ее геополитическое ничуть не меньше, чем оно было и раньше. В Великобритании, если брать сам по себе этот остров, это всего лишь по переписи 2021 года, 53 миллиона, если мне не изменяет память. А вот если мы возьмем население стран, входящих в Содружество Великобритании, то это уже более 2,2, по-моему, миллиарда населения. И вот каким образом Великобритания ухитряется контролировать свои бывшие колонии, причем сам термин «колония» ушел из обихода только лишь в 2002 году, их заменили «зависимыми территориями». Тем не менее этот статус Великобритании как Короны, которая доминирует в рамках Содружества, остается. Но красивая обертка, которая присутствует в Содружестве, это надо признать как данность, англичане умеют красиво упаковать свой продукт, будь то финансовые центры, либо какое-то культурное сотрудничество. Ведь в рамках Содружества даже есть спортивные игры Содружества, которые, по-моему, совсем недавно завершились. Великобритания ведет очень тонкую игру. Ведь посмотрите, какая у нее была кровавая колониальная история.
Надежда Сасс:
А что ей в этом помогает? Профессиональная дипломатия, высококлассная разведка, если мы говорим о XXI веке?
Игорь Англер:
Игра вдолгую. Это часть большой игры, это не сиюминутный результат. Это игра в стратегию, это игра на века. И умение выстраивать, формировать контролируемые элиты в подконтрольных государствах. Ведь мы же говорим о том, что 53 миллиона, хотел бы подчеркнуть масштабный разрыв, англичан против почти 2,5 миллиарда остального населения. И это ведь как-то надо контролировать, каким образом? За счет создания лояльных Короне элит.
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Британия, надо отдать ей должное, очень удачно вышла из своего имперского колониального периода истории. Гораздо удачнее это сделал Лондон, чем, например, та же самая Москва, которая вкладывала колоссальные ресурсы в свои азиатские республики, не будем употреблять слово «колонии». А вот Лондон, наоборот, всегда выкачивал ресурсы, все самые лучшие соки, силы, деньги, трудовые ресурсы из своих колоний, но при этом Москву многие регионы, которые когда-то входили в Советский Союз или сферы его влияния, недолюбливают, несмотря на ту помощь, которая им оказывалась. А вот Лондон в значительной степени боготворят.
И вот совершенно правильно было сказано, это было достигнуто благодаря, в первую очередь, мягкой силе. Вот Великобритания раньше других поняла, что можно делать ставку на нее, даже раньше американцев. Как сохранить неоколониальную систему? Надо сделать, чтобы в этих бывших колониях у элит их финансовые интересы, их личное будущее, будущее их детей было завязано на метрополию, на Лондон. И они этого достигли. Парадоксальным образом Россия на определенном этапе своей истории в 1990-е годы, начале нулевых, она едва не стала такой же а-ля колонией Великобритании, потому что российские олигархи все свои ресурсы, своих детей, свои активы выводили туда, в Лондон. Они бы, наверное, сейчас продолжали это делать, если бы политика Великобритании не изменилась.
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