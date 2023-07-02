Бывшие колонии Британии боготворят её. Как Королевству удалось это сделать, рассказал Павел Фельдман

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Игорь, давайте поговорим все-таки именно сейчас о том, что из себя представляет Великобритания как актор мировой политики. Ясно, что уже давно не империя, у Соединенного Королевства на данный момент достаточно много проблем с армией, флотом, экономикой. Лондон теряет постепенно статус главного финансового центра. Возможно, вы меня исправите, если не согласны. Но при этом Англия остается серьезным игроком.

Игорь Англер, британист, юрист-международник, член Союза писателей России:

Великобритания никуда не уходила с мировой арены. В какие-то времена, может, и сейчас, она выглядит больше как игроком теневым, но на самом деле влияние ее геополитическое ничуть не меньше, чем оно было и раньше. В Великобритании, если брать сам по себе этот остров, это всего лишь по переписи 2021 года, 53 миллиона, если мне не изменяет память. А вот если мы возьмем население стран, входящих в Содружество Великобритании, то это уже более 2,2, по-моему, миллиарда населения. И вот каким образом Великобритания ухитряется контролировать свои бывшие колонии, причем сам термин «колония» ушел из обихода только лишь в 2002 году, их заменили «зависимыми территориями». Тем не менее этот статус Великобритании как Короны, которая доминирует в рамках Содружества, остается. Но красивая обертка, которая присутствует в Содружестве, это надо признать как данность, англичане умеют красиво упаковать свой продукт, будь то финансовые центры, либо какое-то культурное сотрудничество. Ведь в рамках Содружества даже есть спортивные игры Содружества, которые, по-моему, совсем недавно завершились. Великобритания ведет очень тонкую игру. Ведь посмотрите, какая у нее была кровавая колониальная история.

Надежда Сасс:

А что ей в этом помогает? Профессиональная дипломатия, высококлассная разведка, если мы говорим о XXI веке?

Игорь Англер:

Игра вдолгую. Это часть большой игры, это не сиюминутный результат. Это игра в стратегию, это игра на века. И умение выстраивать, формировать контролируемые элиты в подконтрольных государствах. Ведь мы же говорим о том, что 53 миллиона, хотел бы подчеркнуть масштабный разрыв, англичан против почти 2,5 миллиарда остального населения. И это ведь как-то надо контролировать, каким образом? За счет создания лояльных Короне элит.