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Бывшие колонии Британии боготворят её. Как Королевству удалось это сделать, рассказал Павел Фельдман

02 июля 2023 18:20
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Бывшие колонии Британии боготворят её. Как Королевству удалось это сделать, рассказал Павел Фельдман-1

Надежда Сасс, СТВ:
Игорь, давайте поговорим все-таки именно сейчас о том, что из себя представляет Великобритания как актор мировой политики. Ясно, что уже давно не империя, у Соединенного Королевства на данный момент достаточно много проблем с армией, флотом, экономикой. Лондон теряет постепенно статус главного финансового центра. Возможно, вы меня исправите, если не согласны. Но при этом Англия остается серьезным игроком.

Бывшие колонии Британии боготворят её. Как Королевству удалось это сделать, рассказал Павел Фельдман-4

Игорь Англер, британист, юрист-международник, член Союза писателей России:
Великобритания никуда не уходила с мировой арены. В какие-то времена, может, и сейчас, она выглядит больше как игроком теневым, но на самом деле влияние ее геополитическое ничуть не меньше, чем оно было и раньше. В Великобритании, если брать сам по себе этот остров, это всего лишь по переписи 2021 года, 53 миллиона, если мне не изменяет память. А вот если мы возьмем население стран, входящих в Содружество Великобритании, то это уже более 2,2, по-моему, миллиарда населения. И вот каким образом Великобритания ухитряется контролировать свои бывшие колонии, причем сам термин «колония» ушел из обихода только лишь в 2002 году, их заменили «зависимыми территориями». Тем не менее этот статус Великобритании как Короны, которая доминирует в рамках Содружества, остается. Но красивая обертка, которая присутствует в Содружестве, это надо признать как данность, англичане умеют красиво упаковать свой продукт, будь то финансовые центры, либо какое-то культурное сотрудничество. Ведь в рамках Содружества даже есть спортивные игры Содружества, которые, по-моему, совсем недавно завершились. Великобритания ведет очень тонкую игру. Ведь посмотрите, какая у нее была кровавая колониальная история.

Надежда Сасс:
А что ей в этом помогает? Профессиональная дипломатия, высококлассная разведка, если мы говорим о XXI веке?

Игорь Англер:
Игра вдолгую. Это часть большой игры, это не сиюминутный результат. Это игра в стратегию, это игра на века. И умение выстраивать, формировать контролируемые элиты в подконтрольных государствах. Ведь мы же говорим о том, что 53 миллиона, хотел бы подчеркнуть масштабный разрыв, англичан против почти 2,5 миллиарда остального населения. И это ведь как-то надо контролировать, каким образом? За счет создания лояльных Короне элит.

Бывшие колонии Британии боготворят её. Как Королевству удалось это сделать, рассказал Павел Фельдман-7

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Британия, надо отдать ей должное, очень удачно вышла из своего имперского колониального периода истории. Гораздо удачнее это сделал Лондон, чем, например, та же самая Москва, которая вкладывала колоссальные ресурсы в свои азиатские республики, не будем употреблять слово «колонии». А вот Лондон, наоборот, всегда выкачивал ресурсы, все самые лучшие соки, силы, деньги, трудовые ресурсы из своих колоний, но при этом Москву многие регионы, которые когда-то входили в Советский Союз или сферы его влияния, недолюбливают, несмотря на ту помощь, которая им оказывалась. А вот Лондон в значительной степени боготворят.

И вот совершенно правильно было сказано, это было достигнуто благодаря, в первую очередь, мягкой силе. Вот Великобритания раньше других поняла, что можно делать ставку на нее, даже раньше американцев. Как сохранить неоколониальную систему? Надо сделать, чтобы в этих бывших колониях у элит их финансовые интересы, их личное будущее, будущее их детей было завязано на метрополию, на Лондон. И они этого достигли. Парадоксальным образом Россия на определенном этапе своей истории в 1990-е годы, начале нулевых, она едва не стала такой же а-ля колонией Великобритании, потому что российские олигархи все свои ресурсы, своих детей, свои активы выводили туда, в Лондон. Они бы, наверное, сейчас продолжали это делать, если бы политика Великобритании не изменилась.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Игорь Англер # Павел Фельдман # Фотофакт

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