Патриотическая акция ко Дню Государственных флага, герба и гимна прошла в Московском районе

Новости Беларуси. Споем гимн вместе. В преддверии Дня Государственных флага, герба и гимна в Московском районе столицы прошла патриотическая акция. Инициатором стал Белорусский республиканский союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие приняли около тысячи человек. Это молодежь, общественные деятели, администрация района. Некоторые участники приехали из других городов. Все вместе они исполнили гимн Беларуси. После чего торжественно вынесли большое полотно с изображением белорусского флага. Завершилось событие символично: участники запустили в безоблачное небо красные и зеленые воздушные шары. Беларусь отметит День государственных флага, герба и гимна. Какой главный символ страны – результаты соцопроса.

Валерия Дымникова, ученица школы № 20 Борисова:

Безумно хочется посмотреть на отзывчивую молодежь, такие праздники сплачивают Республику Беларусь. Я считаю, что надо часто проводить такие мероприятия, потому что когда видишь счастливый взгляд молодежи, кажется, что хочется больше дружить, сплачиваться между собой. Это безумно прекрасно, когда мы все находимся вместе.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:

Хотелось бы именно таким единым порывом, единым исполнением гимна еще раз отметить эти три символа нашей страны. А мы прекрасно понимаем, что флаг, герб и гимн символизируют нашу миролюбивую политику.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Едешь когда по улицам Минска, солнце, хорошая погода, улыбающиеся люди, развеваются государственные флаги. И так каждый день! То, что здесь происходит, должно быть всегда. На столетия вперед.