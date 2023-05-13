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Польские власти прекратили блокаду движения на въезд в пункт пропуска «Кукурыки»

13 мая 2023 10:43
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Польские власти решили прекратить блокаду движения на въезд в пункт пропуска «Кукурыки» из-за серьезных проблем в дорожном движении и небезопасности забастовки для местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польские власти прекратили блокаду движения на въезд в пункт пропуска «Кукурыки»-1

Напомним, с 9 мая польские перевозчики блокировали дорогу, ведущую к единственному открытому для движения грузовиков пункту пропуска «Кукурыки». Однако уже с этой ночи поляки начали оперативно оформлять транспорт, следующий из Польши в Беларусь. С полуночи белорусские таможенники оформили уже более 260 грузовиков, следующих через «Козловичи». Поляки же в среднем пропускают в час около 25-ти машин, что соответствует уровню их работы, который был до забастовки перевозчиков.  

# Граница # общество # Фотофакт

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