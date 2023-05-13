«Это достойно в наше время». Новобранцы минской милиции торжественно принесли присягу

Новости Беларуси. В преддверии Дня Государственных флага, герба и гимна молодые минские милиционеры принесли клятву на верность Беларуси и ее народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественный ритуал прошел в знаковом месте – возле памятника сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга. Важные слова произнесли 70 новобранцев минского гарнизона. Отдельным правоохранителям были вручены погоны и награды. В этот важный день их поддержали руководство ГУВД, ветераны и, конечно же, родные.

Максим Кудин, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Служить в органах внутренних дел – это достойно в наше время. Выбрал это направление – именно органы внутренних дел. Старался попасть именно в отряд милиции особого назначения, получилось, работаем, нравится.