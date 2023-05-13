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«Это достойно в наше время». Новобранцы минской милиции торжественно принесли присягу

13 мая 2023 11:09
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Государственных флага, герба и гимна молодые минские милиционеры принесли клятву на верность Беларуси и ее народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это достойно в наше время». Новобранцы минской милиции торжественно принесли присягу-1

Торжественный ритуал прошел в знаковом месте – возле памятника сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга. Важные слова произнесли 70 новобранцев минского гарнизона. Отдельным правоохранителям были вручены погоны и награды. В этот важный день их поддержали руководство ГУВД, ветераны и, конечно же, родные.  

«Это достойно в наше время». Новобранцы минской милиции торжественно принесли присягу-4

Максим Кудин, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:  
Служить в органах внутренних дел – это достойно в наше время. Выбрал это направление – именно органы внутренних дел. Старался попасть именно в отряд милиции особого назначения, получилось, работаем, нравится.  

«Это достойно в наше время». Новобранцы минской милиции торжественно принесли присягу-7

Некоторые милиционеры сразу же после присяги отправились на службу. Но у большинства молодых офицеров сегодня все же будет свободное время для общения с родными и близкими.  

# Милиция Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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