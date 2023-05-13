«Выкладывалась на все сто». Победительницей конкурса «Мисс Минщина» стала 22-летняя борисовчанка Ольга Петрович

Новости Беларуси. Первую красавицу Минской области назвали в Борисове. 12 мая во Дворце культуры состоялся финал областного конкурса «Мисс Минщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побороться за корону и титул вышли победительницы районных конкурсов красоты. Среди них студентки вузов, медицинские работники, педагоги и представительницы творческих профессий. Всего в финал конкурса вышли 35 участниц. Однако конкурсную гонку никто не отменял. Девушки несколько раз выходили на подиум в купальниках, коктейльных платьях и стилизованных национальных костюмах, после чего участие продолжили только 15 красавиц.

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Очень много красивых девочек было на сцене. Мы оценивали и наряды, и их походки. Когда случился показ в купальниках, некоторые оценочки пришлось даже немножко подкорректировать. Самая главное, я скажу, что изначально на которых ставилась ставка, они подтвердились, и за каждую мы болели.

Перед жюри стоял действительно сложный выбор – все участницы были достойные. Что неудивительно, ведь требования к претенденткам предъявлялись самые высокие. Причем, помимо красоты, важен был еще и богатый внутренний мир. Ведь тем, кто прошел дальше, предстояло состязание в красноречии, а также дефиле в вечерних нарядах.

Ангелина Крупская, участница конкурса «Мисс Минщина – 2023»:

Недавно я участвовала в конкурсе «Мисс Борисов». На самом деле это несравнимо. Мероприятие более глобальное, более интересное, более серьезное. Это очень хороший опыт, я горда собой, что я вышла, и достойна вышла.

Ольга Петрович, победительница конкурса «Мисс Минщина – 2023»:

Я отрабатывала каждый номер, выкладывалась на все сто, потому что очень много труда была вложено как нами, участницами, так и педагогами, которые с нами работали, прорабатывали каждый номер.