Беларусь отметит День государственных флага, герба и гимна. Какой главный символ страны – результаты соцопроса
Новости Беларуси. 14 мая Беларусь отметит День государственных символов: флага, герба и впервые гимна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник в нашей стране приходится на каждое второе воскресенье мая.
Государственные символы – важнейшие элементы национальной идентичности. Именно по ним нас узнают во всем мире. Неудивительно, что официальную геральдику большинство белорусов считают главными национальными символами. Это показывают результаты опроса, проведенного Институтом социологии Академии наук. Две трети респондентов назвали главными символами Беларуси именно герб, флаг и гимн. Чуть меньше половины высказались за народные образы в виде василька, аиста или зубра.
Объекты культурного наследия в целом, памятники Великой Отечественной войны и белорусский язык оказались на третьем, четвертом и пятом местах, но тоже с достаточно высокой долей поддержки их символизма.
А вот главными праздниками для белорусов были и остаются День Победы и День Независимости. Примечательно, что оба – напрямую связаны с историей великой отечественной войны и поистине имеют статус всенародных. День флага, герба и гимна – занимает шестую строку среди других государственных праздников – наиболее значимым его считает каждый восьмой опрошенный. О том, что государственные символы – важнейшие элементы национальной идентичности, не раз говорил и Президент. Они должны отличать Беларусь от других стран, нести в себе все самое лучшее, что было у нашего народа в его истории.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наш герб, наш флаг – особая роль. Они не похожи ни на гербы и флаги соседних государств и других государств (далее здесь).