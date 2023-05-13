Новости Беларуси. 14 мая Беларусь отметит День государственных символов: флага, герба и впервые гимна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник в нашей стране приходится на каждое второе воскресенье мая. Государственные символы – важнейшие элементы национальной идентичности. Именно по ним нас узнают во всем мире. Неудивительно, что официальную геральдику большинство белорусов считают главными национальными символами. Это показывают результаты опроса, проведенного Институтом социологии Академии наук. Две трети респондентов назвали главными символами Беларуси именно герб, флаг и гимн. Чуть меньше половины высказались за народные образы в виде василька, аиста или зубра.

Объекты культурного наследия в целом, памятники Великой Отечественной войны и белорусский язык оказались на третьем, четвертом и пятом местах, но тоже с достаточно высокой долей поддержки их символизма.