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«Патриота может воспитать только патриот». Лукашенко о школьном образовании

31 марта 2023 14:22
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Открытый и откровенный разговор. Политический диалог. Так определил форму Послания глава государства. Без лишних предисловий Александр Лукашенко начал с главной и важнейшей темы для каждого белоруса – сохранение суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой блок в своем выступлении Президент посвятил социальным вопросам. Кроме того, обратиться к Александру Лукашенко и озвучить темы, волнующие сегодня белорусов, могли присутствующие в зале гости. Вопросы главе государства адресовали самые разные. В том числе о воспитании молодежи – настоящих патриотов. И в этом немаловажную роль играет школьное образование.

«Патриота может воспитать только патриот». Лукашенко о школьном образовании-1

Андрей Муковозчик, публицист:
Не пора ли нам ощетиниться, не пора ли нам со школы начинать учить детей, что все, что говорит англосакс, – это вранье, неправда, желание подчинить, желание отнять. Не пора ли нам с предмета «Человек и мир» вкладывать нашим детям в головы, как раньше было: «немец – это фашист», сейчас – «англосакс – это неонацист»? Так к нему, дети, и относитесь.

«Патриота может воспитать только патриот». Лукашенко о школьном образовании-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не сторонник резких движений и, как они это делают, всех огулом обвинять. Англосаксы разные, даже на самом высоком уровне. И даже те, кто против нас так или иначе организует террористические акты и мероприятия разного рода. Они все разные. Поэтому не будем повторять их ошибки и идти огулом. Но то, что надо называть своими именами отдельные вещи и мероприятия, это точно. Тут я с вами согласен. Я думаю, что и правительство, и губернаторы, и особенно министр образования новый это услышали.

Образование в школах, от детского садика до самостоятельной жизни, когда семья появится, этим надо заниматься, тем, о чем вы сказали. Патриота может воспитать только патриот, а это уже вопрос к нам. Надо подумать, сколько у нас таких патриотов. Их, конечно, подавляющее большинство, но немало и тех, кто сегодня думает иначе. Как они в школах будут воспитывать? 2020 год это высветил. Поэтому в этом направлении будем действовать, а вы, журналисты, не ослабляйте давление на соответствующих должностных лиц.

«Патриота может воспитать только патриот». Лукашенко о школьном образовании-7

Спрашивали у Президента об информационной пропаганде и контрпропаганде: как работать журналистам в этом направлении? Один из вопросов из зала касался размещения ядерного оружия в Беларуси.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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