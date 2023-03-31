«Патриота может воспитать только патриот». Лукашенко о школьном образовании

Открытый и откровенный разговор. Политический диалог. Так определил форму Послания глава государства. Без лишних предисловий Александр Лукашенко начал с главной и важнейшей темы для каждого белоруса – сохранение суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой блок в своем выступлении Президент посвятил социальным вопросам. Кроме того, обратиться к Александру Лукашенко и озвучить темы, волнующие сегодня белорусов, могли присутствующие в зале гости. Вопросы главе государства адресовали самые разные. В том числе о воспитании молодежи – настоящих патриотов. И в этом немаловажную роль играет школьное образование.

Андрей Муковозчик, публицист:

Не пора ли нам ощетиниться, не пора ли нам со школы начинать учить детей, что все, что говорит англосакс, – это вранье, неправда, желание подчинить, желание отнять. Не пора ли нам с предмета «Человек и мир» вкладывать нашим детям в головы, как раньше было: «немец – это фашист», сейчас – «англосакс – это неонацист»? Так к нему, дети, и относитесь.