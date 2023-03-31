«Патриота может воспитать только патриот». Лукашенко о школьном образовании

Открытый и откровенный разговор. Политический диалог. Так определил форму Послания глава государства. Без лишних предисловий Александр Лукашенко начал с главной и важнейшей темы для каждого белоруса – сохранение суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой блок в своем выступлении Президент посвятил социальным вопросам. Кроме того, обратиться к Александру Лукашенко и озвучить темы, волнующие сегодня белорусов, могли присутствующие в зале гости. Вопросы главе государства адресовали самые разные. В том числе о воспитании молодежи – настоящих патриотов. И в этом немаловажную роль играет школьное образование.
Андрей Муковозчик, публицист:
Не пора ли нам ощетиниться, не пора ли нам со школы начинать учить детей, что все, что говорит англосакс, – это вранье, неправда, желание подчинить, желание отнять. Не пора ли нам с предмета «Человек и мир» вкладывать нашим детям в головы, как раньше было: «немец – это фашист», сейчас – «англосакс – это неонацист»? Так к нему, дети, и относитесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не сторонник резких движений и, как они это делают, всех огулом обвинять. Англосаксы разные, даже на самом высоком уровне. И даже те, кто против нас так или иначе организует террористические акты и мероприятия разного рода. Они все разные. Поэтому не будем повторять их ошибки и идти огулом. Но то, что надо называть своими именами отдельные вещи и мероприятия, это точно. Тут я с вами согласен. Я думаю, что и правительство, и губернаторы, и особенно министр образования новый это услышали.
Образование в школах, от детского садика до самостоятельной жизни, когда семья появится, этим надо заниматься, тем, о чем вы сказали. Патриота может воспитать только патриот, а это уже вопрос к нам. Надо подумать, сколько у нас таких патриотов. Их, конечно, подавляющее большинство, но немало и тех, кто сегодня думает иначе. Как они в школах будут воспитывать? 2020 год это высветил. Поэтому в этом направлении будем действовать, а вы, журналисты, не ослабляйте давление на соответствующих должностных лиц.