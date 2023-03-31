Лукашенко: «Мы создали государство без олигархов»

Новости Беларуси. Открытый и откровенный разговор. Политический диалог. Так определил форму Послания глава государства. Без лишних предисловий Александр Лукашенко начал с главной и важнейшей темы для каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о ситуации в Украине: «Русская телега по инерции если покатится – мало не покажется». Александр Лукашенко остановился и на вопросах экономики, которая сегодня оказалась главной целью Запада. Здесь белорусы показали характер, мобилизовались и выстояли. Импортозамещение сработало, и в этом направлении необходимо продвигаться, чтобы не зависеть от западных политических элит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Третье условие суверенитета и независимости – самое главное – экономика. Можно было проще сказать. Я много говорил об этом в последнее время и ставил задачи. Можно концентрированно выразиться: дайте мне экономику, все остальное я сделаю без вас. Вот уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика. Эта политика успешна, а народ ее поддерживает. По всем показателям, характеризующим социальное неравенство, Беларусь относится к наиболее благополучным странам. Мы создали государство без олигархов, мы не допустили концентрации капитала и собственности в одних руках, все национальные богатства принадлежат народу. Поэтому именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада. И вопрос не в разнице менталитетов, не в различии политических систем Запада и Востока, все гораздо проще и примитивнее.

Вы знаете: ни суверенная Беларусь, ни суверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны. Обладание огромными, прежде всего природными ресурсами наряду с высоким уровнем промышленного производства и серьезными научными компетенциями – причина стремления устранить нас как конкурентов. Именно конкурентов. Но сегодня абсолютно я убежден – не получится. Мы выстоим. Вы видите, как экономику Евросоюза откровенно штормит. И там очень хотели бы решить свои проблемы за счет нас, как это было в 90-е после распада СССР. Не получается, мы поумнели, мы выросли, стали взрослее. Великие финансовые эксперты предрекали крах нашей экономике: обвал рубля, обнищание населения. А теперь, когда прогнозы не оправдываются, приходится объяснять гражданам Евросоюза: почему когда они экономили на тепле, горячей воде, бензине, Беларусь выстояла. Более того, по ряду направлений даже прибавила.