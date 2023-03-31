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Решили проблемы с канализацией, строят жильё. Как развивался Фаниполь в 2022-м?

31 марта 2023 14:15
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Новости Беларуси. Новый подход в поддержке регионов: чем дальше от столицы, тем больше льгот и преференций. На этом в традиционном Послании к белорусскому народу и Национальному собранию заострил внимание глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Решили проблемы с канализацией, строят жильё. Как развивался Фаниполь в 2022-м?-1

В Минской области в данном направлении ведут плодотворную работу: разработана целая стратегия устойчивого развития региона на 2016-2025 годы. Предоставляется финансирование, ведется аналитический учет. В том числе сделан упор на расширение городов-спутников. Например, в Фаниполе на развитие социальной сферы и строительства жилищного фонда было выделено 78 миллионов рублей. Сейчас возводят ФОК, завершается строительство трех домов на 273 квартиры для многодетных и нуждающихся.

Решили проблемы с канализацией, строят жильё. Как развивался Фаниполь в 2022-м?-4

Владимир Кореневич, председатель Фанипольского горисполкома:
В 2022 году было заасфальтировано девять улиц в Фаниполе, заасфальтирована дворовая территория Комсомольской, 7, 11, 13. Установлено две детских игровых площадки. В лесопарковой зоне удалили 398 аварийных деревьев. Разрабатывается проектно-сметная документация на парк. Мне удалось посмотреть речь Президента Республики Беларусь. Для себя я подчеркнул самое главное: все должны жить по закону, депутаты всех уровней должны служить людям, выполнить свои обязательства. Каждый должен быть патриотом Республики Беларусь. Пока мы едины, мы непобедимы.

Решили проблемы с канализацией, строят жильё. Как развивался Фаниполь в 2022-м?-7

Ранее в Фаниполе стояла острая проблема с водой и канализацией. Вопрос решили: на шести улицах города заменили водопровод, построили две артезианские скважины и резервуар для чистой воды объемом на две тысячи кубометров.

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# Социальная инфраструктура # общество # Владимир Кореневич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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