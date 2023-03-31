Вопросы мира – в приоритете. Лукашенко прокомментировал размещение в Беларуси российского тактического оружия

Новости Беларуси. Размещение в Беларуси ядерного оружия – тема, которая беспокоит общество. Однако в своем обращении Александр Лукашенко подчеркнул, что это делается не для запугивания или шантажа. Ядерное оружие – возможность обезопасить государство и обеспечить мир в стране. Уровень военной угрозы сегодня крайне высок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У западных границ Беларуси сосредоточен контингент НАТО. Усиленными темпами идет и перевооружение польской армии, усердствуют и Прибалтийские страны. В этой ситуации наличие в Беларуси ядерного оружия путает все карты оппонентам.

Игорь Чибисов, военный аналитик:

Так как мы являемся форпостом нашего Союзного государства России и Беларуси на западном направлении, то это решение Президента было правильным. Размещение у нас тактического ядерного оружия является сдерживающим фактором для западных горячих голов и НАТО, чтобы они не могли начать боевые действия.