Вопросы мира – в приоритете. Лукашенко прокомментировал размещение в Беларуси российского тактического оружия
Новости Беларуси. Размещение в Беларуси ядерного оружия – тема, которая беспокоит общество. Однако в своем обращении Александр Лукашенко подчеркнул, что это делается не для запугивания или шантажа. Ядерное оружие – возможность обезопасить государство и обеспечить мир в стране. Уровень военной угрозы сегодня крайне высок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У западных границ Беларуси сосредоточен контингент НАТО. Усиленными темпами идет и перевооружение польской армии, усердствуют и Прибалтийские страны. В этой ситуации наличие в Беларуси ядерного оружия путает все карты оппонентам.
Игорь Чибисов, военный аналитик:
Так как мы являемся форпостом нашего Союзного государства России и Беларуси на западном направлении, то это решение Президента было правильным. Размещение у нас тактического ядерного оружия является сдерживающим фактором для западных горячих голов и НАТО, чтобы они не могли начать боевые действия.
После заявления Александра Лукашенко в пабликах и внутренних чатах истерят сбежавшие за границу оппоненты, в очередной раз прислуживая западным кураторам. Но Президент четко обозначил: вопросы мира – в приоритете. Война не нужна никому. И под плеткой белорусы жить больше не будут!
Подписывайтесь на нас в Telegram!