В Узденском районе возрождают храм по традициям XVII века

Уже завершили внутреннюю отделку. Оборудовали каркасы иконостаса, поставили окна. Несколько веков назад на этом месте уже стояла святыня, однако она была разрушена. Новую церковь планируют сделать в том же стиле деревянного русского зодчества и сохранить традиции XVII века. К возрождению храма приобщились и прихожане. На время строительных работ службы пока проходят в другом помещении.

Иерей Алексей Шишко, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца агрогородка Могильно:

Издревле здесь был храм. Их было два в Могильно. Но в 1938 году храм был разрушен, уничтожен. А на кладбище храм-часовня был сожжен. В 1992 году местные жители собрали общину и решили возродить веру и православие в этой деревне. В 2009 году мы приняли решение сюда приехать, в эту деревню, самостоятельно с матушкой служить. И с тех пор служим. Решили построить храм, возродить. На старом месте это не получится, потому что там другое здание сейчас находится. И мы выбрали место более свободное.