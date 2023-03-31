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В Узденском районе возрождают храм по традициям XVII века

31 марта 2023 14:10
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Новости Беларуси. В агрогородке Могильно Узденского района возродят храм Святителя Николая Чудотворца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Узденском районе возрождают храм по традициям XVII века-1

Уже завершили внутреннюю отделку. Оборудовали каркасы иконостаса, поставили окна. Несколько веков назад на этом месте уже стояла святыня, однако она была разрушена. Новую церковь планируют сделать в том же стиле деревянного русского зодчества и сохранить традиции XVII века. К возрождению храма приобщились и прихожане. На время строительных работ службы пока проходят в другом помещении.

В Узденском районе возрождают храм по традициям XVII века-4

Галина Оргиш:
Все прихожане участвовали. С первого камушка. Мы сами фундамент… Ездили, собирали эти камни.

В Узденском районе возрождают храм по традициям XVII века-7

Иерей Алексей Шишко, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца агрогородка Могильно:
Издревле здесь был храм. Их было два в Могильно. Но в 1938 году храм был разрушен, уничтожен. А на кладбище храм-часовня был сожжен. В 1992 году местные жители собрали общину и решили возродить веру и православие в этой деревне. В 2009 году мы приняли решение сюда приехать, в эту деревню, самостоятельно с матушкой служить. И с тех пор служим. Решили построить храм, возродить. На старом месте это не получится, потому что там другое здание сейчас находится. И мы выбрали место более свободное.

В Узденском районе возрождают храм по традициям XVII века-10

В будущем здании святыни необходимо провести электропроводку, систему отопления, установить купола. Также благоустроят прилегающую территорию. К районным Дожинкам завершат работы по обустройству входной группы. Далее – роспись икон.

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# Православные в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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