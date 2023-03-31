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Импортозамещение в сфере культуры. Как в Беларуси продвигают национальные ценности и традиции?

31 марта 2023 14:09
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Новости Беларуси. Надо активней продвигать свои традиции, своих артистов. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к импортозамещению в сфере культуры. Об этом он заявил в Послании народу и парламенту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Импортозамещение в сфере культуры. Как в Беларуси продвигают национальные ценности и традиции?-1

Для популяризации национальной культуры в Минске делается большая работа. Например, в музыкальных конкурсах есть обязательное условие – исполнение белорусского произведения. Так, в рамках Минского открытого конкурса хорового и сольного пения «Вясновы спеў» участники должны представить народную песню либо произведение белорусского композитора.

Импортозамещение в сфере культуры. Как в Беларуси продвигают национальные ценности и традиции?-4

Габриэлла Ефремова, студентка Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:
В нашем колледже пытаются как-то заинтересовать в белорусской культуре, у нас много предметов, встречи организуются с белорусскими композиторами. Все очень интересно, мы можем задавать им какие-то вопросы.

Импортозамещение в сфере культуры. Как в Беларуси продвигают национальные ценности и традиции?-7

Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:
В своем Послании глава государства отметил необходимость импортозамещения, в сфере культуры в том числе. Это действительно очень актуальный вопрос, потому что те традиции, которые существуют на белорусской земле, глубокие, очень богатые. Они формировались в контексте общей мировой культуры, но именно в наших национальных традициях аккумулируются все ценности, которые очень важны для каждого белоруса.

Импортозамещение в сфере культуры. Как в Беларуси продвигают национальные ценности и традиции?-10

К слову, финал конкурса «Вясновы спеў» состоится 21 апреля в Верхнем городе. Там выступят лучшие хоровые коллективы, вокалисты и ансамбли.

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# Государственная политика в области культуры # общество # Александр Лукашенко # Алексей Снитко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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