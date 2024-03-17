Внешнеполитические вопросы России нельзя назвать простыми. Специальная военная операция в Украине еще и повод посмотреть на поведение европейских лидеров. А там чем дальше в лес, тем безумнее идеи и проекты. Сама Украина давно стала разменной монетой для ЕС. Кто-то повышает личный рейтинг, другие банально отмывают деньги. Судьба этой страны решается на западных площадках даже без ее представителей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Действительно, уже все давно поделили и разделили. Мнение простых украинцев никого не волнует. О том, что Киев должен пойти на переговоры, трубят уже даже лояльные западные СМИ. И скорее всего ход СВО решается за многие километры от линии фронта – в Вашингтоне и Брюсселе. Понятно одно: при любом сценарии, даже в самом лучшем из них, киевский режим не ждет ничего хорошего. Сценарий для Жовтаблакитной, который переживает очередную геополитическую читку, разложит наш международный отдел.

Поддержка союзников, которая неуклонно снижается; перестановки на местах – шило на мыло; скандалы внутри страны, зарубежные вылазки с просьбами о помощи; Зеленский и его команда – эдакий дрим-тим – все атрибуты украинского конфликта на месте. Меняются времена года, появляется новая техника, подписываются очередные оборонные контракты – но киевский воз и ныне там. Остались ли те, кто верит в победу режима Зеленского и какова сейчас ситуация на фронте?

В Украине священный союз трещит по всем фронтам. Солдаты обеспокоены недостаточной поддержкой со стороны союзников и нереалистичными целями генерального штаба.

Многие украинские партнеры не прошли проверку временем. Пали даже священные авторитеты. 2021 год. Зеленский приезжает в Ватикан и просит Святой Престол урегулировать военные действия на Донбассе. Инициатива поддержки не нашла. Спустя три года Киев – уже в грубой форме – требует от понтифика закрыть рот. После того как Ватикан мягко предложил «набраться мужества, поднять белый флаг и начать переговоры», на Святой Престол посыпался поток оскорблений от украинской дипломатии. Киев назвал Папу Римского инструментом российской пропаганды.

Папа Римский Франциск:

Так много молодых людей идут умирать. Давайте помолимся Господу, чтобы он дал нам преодолеть это безумие войны, которая всегда заканчивается поражением. После начала СВО Папа начал резко высказываться в отношении России. Что, к слову, сыграло русским на руку. Военную операцию поддержала православная церковь, заняв противоположную католикам позицию.

А вот Папа Римский участвовал в медийной кампании по обмену бойцов «Азова», но в благодарность получил лишь обидное прозвище. Понтифика прозвали «папой крымским». Тогда его пути окончательно разошлись с тропками Зеленского.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров где-то там заниматься виртуальным посредничеством.

Март 2023-го. Зеленский снова просит поддержки для украинской армии. Понтифик – мира, который явно идет в разрез с планами спонсоров конфликта. Во время встречи стороны даже обменялись противоположными по смыслу подарками. Франциск преподнес Зеленскому скульптурную ветвь мира.

А глава Украины подарил икону, нарисованную на пластине бронежилета. Киев вел себя вызывающе нагло. Тогда контрнаступ, который теперь уже объективно провален, был только в планах. Запад верил в успех операции, выделял под нее огромные суммы. О мире пришлось забыть.