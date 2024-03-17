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Партнёры не прошли проверку временем! Почему Папа Римский не поддержал Зеленского?

17 марта 2024 17:39
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Внешнеполитические вопросы России нельзя назвать простыми. Специальная военная операция в Украине еще и повод посмотреть на поведение европейских лидеров. А там чем дальше в лес, тем безумнее идеи и проекты.

Сама Украина давно стала разменной монетой для ЕС. Кто-то повышает личный рейтинг, другие банально отмывают деньги. Судьба этой страны решается на западных площадках даже без ее представителей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Действительно, уже все давно поделили и разделили. Мнение простых украинцев никого не волнует.

О том, что Киев должен пойти на переговоры, трубят уже даже лояльные западные СМИ. И скорее всего ход СВО решается за многие километры от линии фронта – в Вашингтоне и Брюсселе. Понятно одно: при любом сценарии, даже в самом лучшем из них, киевский режим не ждет ничего хорошего.

Сценарий для Жовтаблакитной, который переживает очередную геополитическую читку, разложит наш международный отдел.

Партнёры не прошли проверку временем! Почему Папа Римский не поддержал Зеленского?-1

Поддержка союзников, которая неуклонно снижается; перестановки на местах – шило на мыло; скандалы внутри страны, зарубежные вылазки с просьбами о помощи; Зеленский и его команда – эдакий дрим-тим – все атрибуты украинского конфликта на месте. Меняются времена года, появляется новая техника, подписываются очередные оборонные контракты – но киевский воз и ныне там. Остались ли те, кто верит в победу режима Зеленского и какова сейчас ситуация на фронте?

Партнёры не прошли проверку временем! Почему Папа Римский не поддержал Зеленского?-4

В Украине священный союз трещит по всем фронтам. Солдаты обеспокоены недостаточной поддержкой со стороны союзников и нереалистичными целями генерального штаба.

Партнёры не прошли проверку временем! Почему Папа Римский не поддержал Зеленского?-7

Многие украинские партнеры не прошли проверку временем. Пали даже священные авторитеты. 2021 год. Зеленский приезжает в Ватикан и просит Святой Престол урегулировать военные действия на Донбассе. Инициатива поддержки не нашла. Спустя три года Киев – уже в грубой форме – требует от понтифика закрыть рот. После того как Ватикан мягко предложил «набраться мужества, поднять белый флаг и начать переговоры», на Святой Престол посыпался поток оскорблений от украинской дипломатии. Киев назвал Папу Римского инструментом российской пропаганды.

Партнёры не прошли проверку временем! Почему Папа Римский не поддержал Зеленского?-10

Папа Римский Франциск:
Так много молодых людей идут умирать. Давайте помолимся Господу, чтобы он дал нам преодолеть это безумие войны, которая всегда заканчивается поражением.

После начала СВО Папа начал резко высказываться в отношении России. Что, к слову, сыграло русским на руку. Военную операцию поддержала православная церковь, заняв противоположную католикам позицию.

Партнёры не прошли проверку временем! Почему Папа Римский не поддержал Зеленского?-13

А вот Папа Римский участвовал в медийной кампании по обмену бойцов «Азова», но в благодарность получил лишь обидное прозвище. Понтифика прозвали «папой крымским». Тогда его пути окончательно разошлись с тропками Зеленского.

Партнёры не прошли проверку временем! Почему Папа Римский не поддержал Зеленского?-16

Владимир Зеленский, президент Украины:
Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров где-то там заниматься виртуальным посредничеством.

Партнёры не прошли проверку временем! Почему Папа Римский не поддержал Зеленского?-19

Март 2023-го. Зеленский снова просит поддержки для украинской армии. Понтифик – мира, который явно идет в разрез с планами спонсоров конфликта. Во время встречи стороны даже обменялись противоположными по смыслу подарками. Франциск преподнес Зеленскому скульптурную ветвь мира.

Партнёры не прошли проверку временем! Почему Папа Римский не поддержал Зеленского?-22

А глава Украины подарил икону, нарисованную на пластине бронежилета. Киев вел себя вызывающе нагло. Тогда контрнаступ, который теперь уже объективно провален, был только в планах. Запад верил в успех операции, выделял под нее огромные суммы. О мире пришлось забыть.

Партнёры не прошли проверку временем! Почему Папа Римский не поддержал Зеленского?-25

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:
Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами.

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# Международная политика # общество # Марина Кишкурно # Владимир Зеленский # Папа Римский Франциск

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