Внешнеполитические вопросы России нельзя назвать простыми. Специальная военная операция в Украине еще и повод посмотреть на поведение европейских лидеров. А там чем дальше в лес, тем безумнее идеи и проекты.

Сама Украина давно стала разменной монетой для ЕС. Кто-то повышает личный рейтинг, другие банально отмывают деньги. Судьба этой страны решается на западных площадках даже без ее представителей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Действительно, уже все давно поделили и разделили. Мнение простых украинцев никого не волнует.

Шольц, Макрон и Туск на неделе увлеклись ребрендингом своего трио. Хотя пресса по привычке назвала их встречу «Веймарским треугольником». Макрон откровенно заигрался. В интервью французскому телевидению он, не стесняясь, признался: для его страны нет никаких красных линий. Чему удивляться. Если и минские переговоры теперь называют ширмой, за которой Украина готовилась к полномасштабной войне, просто выигрывая время.

На самом деле особых иллюзий в Европе не питают и понимают, что вечно поддерживать Украину сил нет. От американцев в основном зависит военно-техническая помощь. Но желания у США помогать Украине все меньше и меньше. Противостояние не может тянуться бесконечно.