Макрон заигрался! Встреча «Веймарского треугольника»: откуда возьмут средства на вооружение Украины?
Внешнеполитические вопросы России нельзя назвать простыми. Специальная военная операция в Украине еще и повод посмотреть на поведение европейских лидеров. А там чем дальше в лес, тем безумнее идеи и проекты.
Сама Украина давно стала разменной монетой для ЕС. Кто-то повышает личный рейтинг, другие банально отмывают деньги. Судьба этой страны решается на западных площадках даже без ее представителей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Действительно, уже все давно поделили и разделили. Мнение простых украинцев никого не волнует.
Шольц, Макрон и Туск на неделе увлеклись ребрендингом своего трио. Хотя пресса по привычке назвала их встречу «Веймарским треугольником». Макрон откровенно заигрался. В интервью французскому телевидению он, не стесняясь, признался: для его страны нет никаких красных линий. Чему удивляться. Если и минские переговоры теперь называют ширмой, за которой Украина готовилась к полномасштабной войне, просто выигрывая время.
На самом деле особых иллюзий в Европе не питают и понимают, что вечно поддерживать Украину сил нет. От американцев в основном зависит военно-техническая помощь. Но желания у США помогать Украине все меньше и меньше. Противостояние не может тянуться бесконечно.
В пятницу, 15 марта, прошла встреча так называемого «Веймарского треугольника» – лидеров Германии, Франции и Польши. Особой любви друг к другу страны не испытывают, но их объединил новый фактор. Собственные средства на исходе, а производство пора поднимать с колен. И вот решение...
Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии:
Мы будем использовать непредвиденную прибыль от российских активов, замороженных в Европе, для финансирования закупок оружия для Украины.
Все три лидера поддержали идею закупать оружие в третьих странах, поскольку Европа не имеет достаточных оборонных мощностей. Но не все так гладко в абьюзивных – как сказали бы сегодня – отношениях трех стран. Макрон пришелся не в тему со своими заявлениями о возможном вводе войск в Украину. Шольц даже ракеты Киеву зажал, не говоря уже о солдатах, что вообще недопустимо, сказал немецкий канцлер.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
Многие люди, которые сегодня говорят: «никогда, никогда» – это те же, кто говорил «никогда, никогда танки, никогда, никогда самолеты, никогда, никогда ракеты». Я напомню вам, что два года назад многие люди за этим столом говорили, что мы собираемся предложить спальные мешки и каски».
Загнанную украинскую лошадь надо все время подстегивать громкими заявлениями, потому как реально в ее победу уже не верит никто. Но показывать единство необходимо. Очередная возможность предоставится завтра, 18 марта. На авиабазе Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры с союзниками по Украине, а 19 марта состоится основное заседание международной консультативной группы.
Впрочем, США заблаговременно показали, кто именно в европейском доме хозяин. Вашингтон отвел Германии и Франции роль не зарабатывать деньги на производстве оружия для украинского конфликта, а давать свои средства на его закупку в США, то есть работать кошельком для американской оборонной промышленности. Мир не нужен. Мир не приносит доходов. И Киев это тоже понимает.
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