Нещадно избивали и не платили! Белорус оказался в рабстве у уральского фермера

Белоруску несколько месяцев держали в рабстве. XXI век, но насильственное удерживание людей все еще остается проблемой. Доклад ООН показал неутешительные результаты. Два года назад количество современных рабов возросло до 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Железкий оказался в трудовом плену в Свердловской области. Решил уехать в Россию на заработки подальше от семейных передряг. Тем более обещали хорошую зарплату – 25 тысяч российских рублей в месяц. Но трудовое предложение работать на пилораме трансформировалось. По итогу белорусу было велено ухаживать за коровами. Около 28 миллионов человек работают в неволе: как не попасть в трудовое рабство?

Вадим Железкий, житель городского поселка Кореличи:

В начале все устраивало: отношение, сам график нормальный был. Это было недолго, может, недели две. Начали придираться ко всему. Что-то не выполнил, где-то неправильно понял их, начинали ругать. В дальнейшем уже начали физические меры применять.

– Какие конкретно физические меры, что делали?

– Бить, избивать. Били нещадно, не жалели. Чем попало и куда попало.

Для фермера с кавказскими корнями Вадим стал не только «боксерской грушей», но и еще бесплатной рабсилой. За 10 месяцев белорус на руки не получил ни копейки. Но не отрицает, что его обеспечивали продуктами и жильем. Хотя есть здесь нюансы.

Вадим Железкий:

Проживание было бесплатное, но больше похоже на заброшенный дом, сарай. Окна забиты целлофаном. Кто чем мог, тот тем и утеплял – на улице все-таки зима. На Урале зимы суровые. Когда Вадим захотел разорвать так называемые трудовые отношения, получил отказ. Мол, найдем тебе замену, отпущу, а пока работай. Мужчина хотел сбежать, но с его слов, уральский фермер в тайне выкрал документы. Да и бежать куда?

Вадим Железкий:

До ближайшего населенного пункта четыре километра. Кругом лес, а сколько того леса? Идти зимой в -40 по лесу – тоже без вариантов. Вернуться в Беларусь помогли российские волонтеры. После звонка Вадима, они вместе с полицией и местным телевидением нагрянули на территорию рабовладельческой фермы.

Паспорт гражданина Беларуси должен быть на руках и зарплата его за 10 месяцев.

Хозяин фермы Нвер Овсепян заявил, что белоруса никто насильно не удерживал. На требование выплатить зарплату – свел дебет с кредитом. По его подсчетам деньги ушли на алименты экс-жене Вадима, на еду, одежду и сигареты. В общем-то, должен еще остался. Глеб Прокофьев:

В российских СМИ фермер рассказывал журналистам, что у вас были проблемы с алкоголем.

– Это полная ложь! Выпить можно было только по его согласию.

Историей белоруса, освобожденного из рабства, заинтересовался Следственный комитет России. В результате доследственная проверка закончилась возбуждением уголовного дела.