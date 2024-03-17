Около 28 млн человек работают в неволе: как не попасть в трудовое рабство?
Белоруску несколько месяцев держали в рабстве. XXI век, но насильственное удерживание людей все еще остается проблемой. Доклад ООН показал неутешительные результаты. Два года назад количество современных рабов возросло до 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Нещадно избивали и не платили. Белорус оказался в рабстве у уральского фермера.
Истории, когда белорусы становятся «живым товаром», единичны. Тем не менее надо быть на чеку. Искать работу за рубежом лучше с помощью ипэшников и юрлиц, у которых есть лицензия на трудоустройство за пределами Беларуси. В 2023 году такой способ выбрали для себя свыше 4,5 тысячи белорусов. Тем не менее чаще всего не пользуются услугами лицензиатов, а ищут работу самостоятельно. В таких случаях высоки риски стать жертвой человеческих торгов.
Владимир Маргевич, начальник Управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Если выезжают самостоятельно, то надо проинформировать подразделение по гражданству и миграции о своем выезде до даты выезда. В МИД Республики Беларусь получить информацию о местонахождении и телефонах дипломатических и консульских учреждениях Республики Беларусь в государстве, где трудоустраиваетесь, если таковые имеются. Также международных организаций, которые осуществляют защиту прав трудящихся и мигрантов.
Чтобы не стать жертвой трудовой эксплуатации, не стоит перезаключать договор, ухудшающий условия труда. Ни под каким предлогом никому не отдайте свой паспорт, не ставьте себя в зависимое положение, принимая подарки или одалживая деньги. А если же вы все-таки столкнулись с проблемами, то немедленно обращайтесь в посольство или в местную полицию. К сожалению, рабство из мировой практики не исчезло. Это явление лишь ушло в тень.