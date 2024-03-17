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Белоруска в рабстве вела романтические переписки в Мьянме – история спасения

17 марта 2024 17:23
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Следующая история возмутила и всколыхнула общество. Белоруску несколько месяцев держали в рабстве. XXI век, но насильственное удерживание людей все еще остается проблемой. Доклад ООН показал неутешительные результаты. Два года назад количество современных рабов возросло до 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Исследование провела Международная организация труда совместно с Международной организацией по миграции. Согласно отчету правозащитных организаций, около 28 миллионов человек работают в неволе, а еще 22 миллиона – находятся в недобровольных браках или подвергаются сексуальной эксплуатации.

Истории тех, кто оказался в неволе, собрал Глеб Прокофьев.

Белоруска в рабстве вела романтические переписки в Мьянме – история спасения-1

Золотой треугольник. Это граница трех государств – Мьянма, Лаос и Таиланд. В 1950-1970-х годах – центр международной наркоторговли. А сегодня – центр работорговли? Точно утверждать не стоит, но примеры подобные есть. Белоруску удерживали в Мьянме на закрытой территории на протяжении трех с половиной месяцев. Она отказалась назвать нам свое имя, но согласилась анонимно рассказать детали произошедшего по телефону.

Белоруска в рабстве вела романтические переписки в Мьянме – история спасения-4

Меня поселили в комнату, в которой нет окон, но там было супер влажно, полы мокрые. Небольшой балкончик, выход на этот балкончик, а там решетчатое окно.

Около 28 миллионов человек работают в неволе: как не попасть в трудовое рабство?

Новую работу девушка нашла на китайском интернет-ресурсе. Работодатель искал менеджера-консультанта, чтобы общаться с клиентами по видеосвязи. Обещали платить 5 000 долларов в месяц. Никаких подозрений объявление не вызвало. Ведь известно, что в Юго-Восточной Азии сотрудники с европейской внешностью пользуются особым спросом.

Белоруска в рабстве вела романтические переписки в Мьянме – история спасения-7

Европейское лицо для них очень престижно, когда девочка славянской внешности, со светлыми волосами, светлой кожей. Хорошо, если у нее еще будет грудь большая. Просто быть лицом – они будут платить большие деньги.

Белоруска согласилась, вылетела в Таиланд. Там ее встретили и повезли к месту работы. Добирались с пересадками, на нескольких машинах. А реку пересекали на ржавом каноэ. Как позже оказалось, водный поток – это госграница между Таиландом и Мьянмой, а условия работы совсем не такие, как в интернет-объявлении.

Белоруска в рабстве вела романтические переписки в Мьянме – история спасения-10

Сразу скажу: там уже было понятно, что мне приносят скрипты не по инвестициям, крипте, а какие-то романтические переписки. Мне пришлют имя клиента, вся его информация, потом моя информация. Нам приносили текст, сложно сказать…
– Что примерно было в этом тексте? Что вы там говорили?
– Как твои дела, что ты там покушал… А я вот это покушала… Какие у тебя планы…

Белоруска в рабстве вела романтические переписки в Мьянме – история спасения-13

Мошеннические схемы аферисты придумывали различные. Главная цель – выманить как можно больше денег у зарубежных клиентов. Такая работа была не по душе нашей соотечественнице. Но выбраться оттуда оказалось не так уж просто.

У нас был не один босс, несколько. Они отличились тем, что они нас выкупили. То есть меня агент продал за 9 000 долларов…

Тогда девушка обратилась за помощью к белорусским дипломатам. На многоходовую операцию по ее вызволению из трудового плена ушло несколько недель.

Белоруска в рабстве вела романтические переписки в Мьянме – история спасения-16

Мне пишет переводчик, что, мол, завтра я уезжаю. Я говорю в смысле я уезжаю? Я деньги не платила, ничего… Утром проснулась, мне говорят: чемодан собран, уезжай.

Около недели девушка добиралась от так называемого места работы в Мьянме до Беларуси. Сегодня она благодарит всех, кто помог ей выбраться из трудовой кабалы и вернуться домой.

Белоруска в рабстве вела романтические переписки в Мьянме – история спасения-19

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме:
Комплекс мероприятий по ее освобождению проведен министерствами иностранных и внутренних дел, а также обороны Мьянмы. Благополучное разрешение ситуации было бы невозможным без активных действий наших почетных консульств в Бангкоке и Янгоне, консультаций с нашими казахстанскими и российскими коллегами.

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# Трудоустройство # общество # Глеб Прокофьев # Владимир Боровиков

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