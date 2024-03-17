Белоруска в рабстве вела романтические переписки в Мьянме – история спасения

Следующая история возмутила и всколыхнула общество. Белоруску несколько месяцев держали в рабстве. XXI век, но насильственное удерживание людей все еще остается проблемой. Доклад ООН показал неутешительные результаты. Два года назад количество современных рабов возросло до 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Исследование провела Международная организация труда совместно с Международной организацией по миграции. Согласно отчету правозащитных организаций, около 28 миллионов человек работают в неволе, а еще 22 миллиона – находятся в недобровольных браках или подвергаются сексуальной эксплуатации. Истории тех, кто оказался в неволе, собрал Глеб Прокофьев.

Золотой треугольник. Это граница трех государств – Мьянма, Лаос и Таиланд. В 1950-1970-х годах – центр международной наркоторговли. А сегодня – центр работорговли? Точно утверждать не стоит, но примеры подобные есть. Белоруску удерживали в Мьянме на закрытой территории на протяжении трех с половиной месяцев. Она отказалась назвать нам свое имя, но согласилась анонимно рассказать детали произошедшего по телефону.

Меня поселили в комнату, в которой нет окон, но там было супер влажно, полы мокрые. Небольшой балкончик, выход на этот балкончик, а там решетчатое окно. Около 28 миллионов человек работают в неволе: как не попасть в трудовое рабство? Новую работу девушка нашла на китайском интернет-ресурсе. Работодатель искал менеджера-консультанта, чтобы общаться с клиентами по видеосвязи. Обещали платить 5 000 долларов в месяц. Никаких подозрений объявление не вызвало. Ведь известно, что в Юго-Восточной Азии сотрудники с европейской внешностью пользуются особым спросом.

Европейское лицо для них очень престижно, когда девочка славянской внешности, со светлыми волосами, светлой кожей. Хорошо, если у нее еще будет грудь большая. Просто быть лицом – они будут платить большие деньги. Белоруска согласилась, вылетела в Таиланд. Там ее встретили и повезли к месту работы. Добирались с пересадками, на нескольких машинах. А реку пересекали на ржавом каноэ. Как позже оказалось, водный поток – это госграница между Таиландом и Мьянмой, а условия работы совсем не такие, как в интернет-объявлении.

Сразу скажу: там уже было понятно, что мне приносят скрипты не по инвестициям, крипте, а какие-то романтические переписки. Мне пришлют имя клиента, вся его информация, потом моя информация. Нам приносили текст, сложно сказать…

– Что примерно было в этом тексте? Что вы там говорили?

– Как твои дела, что ты там покушал… А я вот это покушала… Какие у тебя планы…

Мошеннические схемы аферисты придумывали различные. Главная цель – выманить как можно больше денег у зарубежных клиентов. Такая работа была не по душе нашей соотечественнице. Но выбраться оттуда оказалось не так уж просто. У нас был не один босс, несколько. Они отличились тем, что они нас выкупили. То есть меня агент продал за 9 000 долларов… Тогда девушка обратилась за помощью к белорусским дипломатам. На многоходовую операцию по ее вызволению из трудового плена ушло несколько недель.

Мне пишет переводчик, что, мол, завтра я уезжаю. Я говорю в смысле я уезжаю? Я деньги не платила, ничего… Утром проснулась, мне говорят: чемодан собран, уезжай. Около недели девушка добиралась от так называемого места работы в Мьянме до Беларуси. Сегодня она благодарит всех, кто помог ей выбраться из трудовой кабалы и вернуться домой.