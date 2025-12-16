Беларусь и Зимбабве подписали соглашение о военном сотрудничестве

Минск и Хараре продолжают укреплять сотрудничество по широкому спектру направлений. В ходе визита в Зимбабве министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел переговоры с коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заинтересованный и дружелюбный диалог длился почти вдвое больше времени, чем планировалось: подписано соглашение о сотрудничестве. Во время встречи белорусская сторона выразила готовность делиться опытом с оборонным ведомством Зимбабве, особенно в сфере военного образования. Виктор Хренин заверил, что любые инициативы партнеров будут рассмотрены должным образом и без промедления.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы видим заинтересованность в нас не только в рамках военного обучения, но и совместных производств, в том числе и по стрелковому оружию, и по боеприпасам, по оптике. Очень сильно заинтересованы в подготовке специалистов радиационной, химической и биологической защиты. Радиационно-топографическое обеспечение тоже вызвало большой интерес для обучения специалистов. Было неожиданно, что подготовка летчиков, в принципе что можно рассматривать.

Министр обороны Зимбабве подтвердила открытость к новым проектам, включая подготовку кадров и военно-техническое взаимодействие. Подписанное оглашение о военном сотрудничестве также позволит наладить обмен в области медицинского обеспечения. В ближайшее время Зимбабве планирует направить военного атташе в Минск.