«Один будет честно готовить, другой отравит половину пляжа». Почему послабления для бизнеса не вводят сразу же?

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики. Кирилл Казаков, СТВ:

Надежда Анатольевна, у нас будет послабление в Минске? Условно говоря, увидим ли мы эти фудтраки везде-везде, где это возможно?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Я хочу сказать: мы начали с малого. Мы услышали наших субъектов. Мы разработали план. И сейчас у нас открываются летние террасы по заявительному принципу, и это уже решение вопроса. Следующий вопрос, который мы отрабатываем, – это уличное питание. Но мы тоже хотим это сделать в виде каких-то правил, чтобы мы могли это потом и контролировать. Мы же тоже понимаем: один будет честно готовить, другой отравит половину пляжа. И потом все, кроме воспоминания, что он съел вкусную сосиску, будет говорить, что Минск не позаботился и не отследил. Где санстанция и все остальное? Кирилл Казаков:

И тогда нужно будет уже другой штаб собирать. Надежда Лазаревич:

Поэтому вопросы слышим, слушаем и готовим необходимый документ, чтобы, может быть, в этом году, в этот сезон мы успели сделать какие-то глобальные вещи, которые позволят малому бизнесу учиться вкусно готовить и пробовать это на жителях Минска и не только.

Кирилл Казаков:

А у вас, с точки зрения чиновника, какие вы видите топ-3 послабления или топ-3 документов, которые действительно помогают в нынешних условиях. Надежда Лазаревич:

Я как в недавнем прошлом все-таки с реального сектора экономики, курирую и промышленность Минска. Первый вопрос, в котором со мной может много кто не согласиться, но я считаю, что дать возможность субъекту хозяйствования по его решению начислять либо не начислять амортизацию. Потому что все-таки, например, гостиничному бизнесу, потому что у нас очень большие гостиницы…

Алена Сырова, СТВ:

Давайте простыми словами объясним, что имеется в виду на каком-то примере. Надежда Лазаревич:

Гостиницы, например. Не начисляем амортизацию на себестоимость оказания услуги, могут быть конкурентны и предлагать по более приемлемым ценам свои услуги. Кирилл Казаков:

Условно говоря, они не заполнены даже на 50-60 %, но платят за то, что у них есть эти номера. Надежда Лазаревич:

Да. Кирилл Казаков:

Еще раз говорю: я спрашиваю языком кухонь, потому что они-то так спрашивают.