«Один будет честно готовить, другой отравит половину пляжа». Почему послабления для бизнеса не вводят сразу же?
Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Кирилл Казаков, СТВ:
Надежда Анатольевна, у нас будет послабление в Минске? Условно говоря, увидим ли мы эти фудтраки везде-везде, где это возможно?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Я хочу сказать: мы начали с малого. Мы услышали наших субъектов. Мы разработали план. И сейчас у нас открываются летние террасы по заявительному принципу, и это уже решение вопроса. Следующий вопрос, который мы отрабатываем, – это уличное питание. Но мы тоже хотим это сделать в виде каких-то правил, чтобы мы могли это потом и контролировать. Мы же тоже понимаем: один будет честно готовить, другой отравит половину пляжа. И потом все, кроме воспоминания, что он съел вкусную сосиску, будет говорить, что Минск не позаботился и не отследил. Где санстанция и все остальное?
Кирилл Казаков:
И тогда нужно будет уже другой штаб собирать.
Надежда Лазаревич:
Поэтому вопросы слышим, слушаем и готовим необходимый документ, чтобы, может быть, в этом году, в этот сезон мы успели сделать какие-то глобальные вещи, которые позволят малому бизнесу учиться вкусно готовить и пробовать это на жителях Минска и не только.
Кирилл Казаков:
А у вас, с точки зрения чиновника, какие вы видите топ-3 послабления или топ-3 документов, которые действительно помогают в нынешних условиях.
Надежда Лазаревич:
Я как в недавнем прошлом все-таки с реального сектора экономики, курирую и промышленность Минска. Первый вопрос, в котором со мной может много кто не согласиться, но я считаю, что дать возможность субъекту хозяйствования по его решению начислять либо не начислять амортизацию. Потому что все-таки, например, гостиничному бизнесу, потому что у нас очень большие гостиницы…
Алена Сырова, СТВ:
Давайте простыми словами объясним, что имеется в виду на каком-то примере.
Надежда Лазаревич:
Гостиницы, например. Не начисляем амортизацию на себестоимость оказания услуги, могут быть конкурентны и предлагать по более приемлемым ценам свои услуги.
Кирилл Казаков:
Условно говоря, они не заполнены даже на 50-60 %, но платят за то, что у них есть эти номера.
Надежда Лазаревич:
Да.
Кирилл Казаков:
Еще раз говорю: я спрашиваю языком кухонь, потому что они-то так спрашивают.
Надежда Лазаревич:
Они могут быть более конкуренты с другими, малыми гостиницами, которые у нас тоже есть. Чтобы они могли привлекать своего жителя. Второе для меня – это наличные расходы. Потому что мы всем говорим, что мы хотим продать, но мы еще не забываем, что у нас есть оборудование, которое нужно обслуживать. И есть детали, узлы, запчасти, которые невозможно купить по безналу сейчас. Поэтому мы можем отправить специалиста, который может купить эту деталь, привезти ее сюда, оприходовать на баланс предприятия и дать возможность дальше работать этому оборудованию. Также, что немаловажно, и я просила, чтобы услышали наших субъектов – это дать возможность отсрочки и рассрочки по уплате по таможенным платежа, потому что иногда, с учетом дорогой логистики, мы закупаем большое количество товара сразу. И нужно сразу же растаможить, то есть вовлечь оборотные ресурсы, а их не всегда хватает. Поэтому возможность дачи отсрочки, рассрочки субъекту – он сможет изготовить продукт, продать, а потом спокойно оплатить.
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