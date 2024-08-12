Экофестиваль «Споровские сенокосы» прошёл в Берёзовском районе

Поучаствовать в битве косцов, увидеть футбол на болотах и узнать, как выглядит рай вертлявой камышовки. В Березовском районе в 17-й раз прошел экофестиваль «Споровские сенокосы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приставка «эко» себя полностью оправдывает, ведь праздник принимает заказник «Споровский» – один из крупнейших в Европе комплексов низменных пойменных болот.

Чемпионат по ручному сенокошению объединил 18 команд. В финал вышли сильнейшие. Стандарт качества покоса задают профессиональные судьи. Важна не только скорость, но и высота и ширина покоса, тщательность каждого прохода. За ошибки своя система штрафов. Замах для косцов составляет минимум 1,5 метра. Среди участников городские жители: учителя, технологи, врачи, работники предприятий. А сам инвентарь (косы) – настоящий раритет.

Александр Шикула, участник фестиваля «Споровские сенокосы»:

Эту косу сделал дед, наклепал, все подготовил нам. Мы участвуем. На болоте косить, тоже нужна своя специфика.

Диана Мацукевич, главный судья фестиваля «Споровские сенокосы»:

В этом году одна команда полностью женская. Девочкам, как говорится, потяжелее, конечно же. Но они молодцы, старательные.

Ежегодно заказник «Споровский» принимает порядка 5 тысяч туристов. Но пик посещаемости приходится на время фестиваля. В этот день можно пройти по экотропе и увидеть среду обитания уникальной птицы – вертлявой камышовки, отправиться в сплав на байдарках по живописной Ясельде и даже покружить над болотами на мотодельтаплане.