Прямой эфир

Экофестиваль «Споровские сенокосы» прошёл в Берёзовском районе

12 августа 2024 12:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поучаствовать в битве косцов, увидеть футбол на болотах и узнать, как выглядит рай вертлявой камышовки. В Березовском районе в 17-й раз прошел экофестиваль «Споровские сенокосы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экофестиваль «Споровские сенокосы» прошёл в Берёзовском районе-1

Приставка «эко» себя полностью оправдывает, ведь праздник принимает заказник «Споровский» – один из крупнейших в Европе комплексов низменных пойменных болот.

Экофестиваль «Споровские сенокосы» прошёл в Берёзовском районе-4

Чемпионат по ручному сенокошению объединил 18 команд. В финал вышли сильнейшие. Стандарт качества покоса задают профессиональные судьи. Важна не только скорость, но и высота и ширина покоса, тщательность каждого прохода. За ошибки своя система штрафов. Замах для косцов составляет минимум 1,5 метра. Среди участников городские жители: учителя, технологи, врачи, работники предприятий. А сам инвентарь (косы) – настоящий раритет.

Экофестиваль «Споровские сенокосы» прошёл в Берёзовском районе-7

Александр Шикула, участник фестиваля «Споровские сенокосы»:
Эту косу сделал дед, наклепал, все подготовил нам. Мы участвуем. На болоте косить, тоже нужна своя специфика.

Диана Мацукевич, главный судья фестиваля «Споровские сенокосы»:
В этом году одна команда полностью женская. Девочкам, как говорится, потяжелее, конечно же. Но они молодцы, старательные.

Ежегодно заказник «Споровский» принимает порядка 5 тысяч туристов. Но пик посещаемости приходится на время фестиваля. В этот день можно пройти по экотропе и увидеть среду обитания уникальной птицы – вертлявой камышовки, отправиться в сплав на байдарках по живописной Ясельде и даже покружить над болотами на мотодельтаплане.

# Фестиваль # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как защититься от клещей? Вот несколько действенных способов
12 августа 2024 12:07

Как защититься от клещей? Вот несколько действенных способов

Группа детей из Донбасса приехала в Беларусь на оздоровление
12 августа 2024 12:05

Группа детей из Донбасса приехала в Беларусь на оздоровление

Аграрии Беларуси собрали более 7 млн тонн зерна с учётом рапса
12 августа 2024 11:29

Аграрии Беларуси собрали более 7 млн тонн зерна с учётом рапса