Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Божена.
Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:
Здравствуйте.
Александр Осенко:
Предлагаю сегодня нам сделать люля-кебаб, но только мы немножко поимпровизируем с вами.
Божена Еремич:
Я добиваюсь своих целей, если чего-то очень хочу.
Александр Осенко:
Вся страна узнала Божену Еремич.
Божена Еремич:
Родители у меня простые рабочие.
Александр Осенко:
Директор Национальной школы красоты, как дается?
Божена Еремич:
Это не просто моделинг.
Александр Осенко:
Вы были членом Конституционной комиссии. Там есть очень хороший пункт.
Божена Еремич:
Союз мужчины и женщины, да, это брак. Спасибо нашему Президенту, что он делает все возможное, чтобы сохранить этот хрупкий мир.
– Я бы даже сказал, и невозможное.
Александр Осенко:
Откуда прививка от звездной болезни?
Божена Еремич:
Хм.
Александр Осенко:
Я вас за язык не тянул, мы попрыгаем на скакалке. В какой еще программе у вас на скакалке на одной ноге будет скакать директор Национальной школы красоты?
Александр Осенко:
Пробуем, приятного аппетита.
Божена Еремич:
Очень вкусно.
Смотрите в это воскресенье, 18 августа, в 10:15 на «РТР-Беларусь».