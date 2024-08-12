Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко:

Предлагаю сегодня нам сделать люля-кебаб, но только мы немножко поимпровизируем с вами.

Божена Еремич:

Я добиваюсь своих целей, если чего-то очень хочу.