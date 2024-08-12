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Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта

12 августа 2024 12:42
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Божена.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:
Здравствуйте.

Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта-4

Александр Осенко:
Предлагаю сегодня нам сделать люля-кебаб, но только мы немножко поимпровизируем с вами.

Божена Еремич:
Я добиваюсь своих целей, если чего-то очень хочу.

Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта-7

Александр Осенко:
Вся страна узнала Божену Еремич.

Божена Еремич:
Родители у меня простые рабочие.

Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта-10

Александр Осенко:
Директор Национальной школы красоты, как дается?

Божена Еремич:
Это не просто моделинг.

Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта-13

Александр Осенко:
Вы были членом Конституционной комиссии. Там есть очень хороший пункт.

Божена Еремич:
Союз мужчины и женщины, да, это брак. Спасибо нашему Президенту, что он делает все возможное, чтобы сохранить этот хрупкий мир.
– Я бы даже сказал, и невозможное.

Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта-16

Александр Осенко:
Откуда прививка от звездной болезни?

Божена Еремич:
Хм.

Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта-19

Александр Осенко:
Я вас за язык не тянул, мы попрыгаем на скакалке. В какой еще программе у вас на скакалке на одной ноге будет скакать директор Национальной школы красоты?

Божена Еремич приготовит фирменный кебаб в «Рецепте настоящего белоруса». Анонс проекта-22

Александр Осенко:
Пробуем, приятного аппетита.

Божена Еремич:
Очень вкусно.

Смотрите в это воскресенье, 18 августа, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # общество # Александр Осенко # Божена Еремич

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