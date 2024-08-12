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Как защититься от клещей? Вот несколько действенных способов

12 августа 2024 12:07
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Клещи продолжают атаковать белорусов и их питомцев. Как ведется борьба с вредителем? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Терлецкая, энтомолог Центра профилактической дезинфекции.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Как можно отпугнуть клещей?

Как защититься от клещей? Вот несколько действенных способов -1

Елена Терлецкая, энтомолог Центра профилактической дезинфекции:
Чтобы защитить себя от клеща, от заболеваний клещевых инфекций, нужно придерживаться следующих правил. Если вы собираетесь за город, в лес, в парк, нужно позаботиться об одежде. Рекомендуется одежда светлая, максимально защищающая покровы тела. Также необходимо использовать репелленты, которые отпугивают клещей и других насекомых. Если вы длительно находитесь на природе, то каждые час-полтора необходимо проводить само- и взаимоосмотр.

Подробности в видео.

 

# Здоровье # Екатерина Яцкевич # Юрий Царёв # Дмитрий Потапович

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