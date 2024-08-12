Как защититься от клещей? Вот несколько действенных способов

Клещи продолжают атаковать белорусов и их питомцев. Как ведется борьба с вредителем? Об этом поговорили с гостьей.

Елена Терлецкая, энтомолог Центра профилактической дезинфекции:

Чтобы защитить себя от клеща, от заболеваний клещевых инфекций, нужно придерживаться следующих правил. Если вы собираетесь за город, в лес, в парк, нужно позаботиться об одежде. Рекомендуется одежда светлая, максимально защищающая покровы тела. Также необходимо использовать репелленты, которые отпугивают клещей и других насекомых. Если вы длительно находитесь на природе, то каждые час-полтора необходимо проводить само- и взаимоосмотр.