Как защититься от клещей? Вот несколько действенных способов

Клещи продолжают атаковать белорусов и их питомцев. Как ведется борьба с вредителем? Об этом поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Терлецкая, энтомолог Центра профилактической дезинфекции.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Как можно отпугнуть клещей?
Елена Терлецкая, энтомолог Центра профилактической дезинфекции:
Чтобы защитить себя от клеща, от заболеваний клещевых инфекций, нужно придерживаться следующих правил. Если вы собираетесь за город, в лес, в парк, нужно позаботиться об одежде. Рекомендуется одежда светлая, максимально защищающая покровы тела. Также необходимо использовать репелленты, которые отпугивают клещей и других насекомых. Если вы длительно находитесь на природе, то каждые час-полтора необходимо проводить само- и взаимоосмотр.
Подробности в видео.