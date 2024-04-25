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Композиция «Бульба-дэнс» стала настоящим хитом. Поговорили с певицей Ангелиной Волковой

25 апреля 2024 07:11
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Богата талантами земля белорусская. Покорить сердца слушателей с первых аккордов – об этом мечтают все исполнители. Но такая удача выпадает лишь самым-самым.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ангелина Волкова, певица.

Юрий Царев, ведущий:
Ты готова была к той славе, которая свалится на тебя после выхода «Бульба-дэнс»?

Композиция «Бульба-дэнс» стала настоящим хитом. Поговорили с певицей Ангелиной Волковой-1

Ангелина Волкова, певица:
Не очень я и ждала. Я, конечно, хотела, чтобы он завирусился. Но то, как он вирусится, такого я не ожидала. Когда мне утром стали писать телеканалы, я видела сайты, где отмечают меня, у меня был шок, радость, гордость, все эмоции перемешались.

Юрий Царев:
Ты уже определила свое будущее?

Ангелина Волкова:
Я хочу продолжать свой творческий путь, дальше развиваться, есть к чему стремиться. Хочу свой сольный концерт, альбом выпустить.

Подробности в видео.

# общество # Ангелина Волкова # Александр Меженный # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова

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