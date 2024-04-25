Композиция «Бульба-дэнс» стала настоящим хитом. Поговорили с певицей Ангелиной Волковой

Юрий Царев, ведущий: Ты готова была к той славе, которая свалится на тебя после выхода «Бульба-дэнс»?

Богата талантами земля белорусская. Покорить сердца слушателей с первых аккордов – об этом мечтают все исполнители. Но такая удача выпадает лишь самым-самым.

Ангелина Волкова, певица:

Не очень я и ждала. Я, конечно, хотела, чтобы он завирусился. Но то, как он вирусится, такого я не ожидала. Когда мне утром стали писать телеканалы, я видела сайты, где отмечают меня, у меня был шок, радость, гордость, все эмоции перемешались.

Юрий Царев:

Ты уже определила свое будущее?

Ангелина Волкова:

Я хочу продолжать свой творческий путь, дальше развиваться, есть к чему стремиться. Хочу свой сольный концерт, альбом выпустить.