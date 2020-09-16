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В Беларуси продолжаются мирные митинги. Где пройдут акции с 16 по 19 сентября?

16 сентября 2020 06:18
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Новости Беларуси. Митинги в поддержку мира, стабильности и безопасности продолжаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 сентября, мероприятия стартуют в Лельчицах. В 14.00 у дворовой территории районной больницы начнется флешмоб «Мы – белорусы, мы – едины!» Через 3 часа – мини-концерт «За любимую Беларусь!» Это уже агрогородок Массоляны Берестовицкого района. А в 18.00 в Гродно начнется презентация экспозиции национального костюма и откроется фотозона «Фестивальная». Завершит этот день шествие – крестный ход в Минске. Маршрут: от площади Независимости до площади Победы. Старт в 19.00.

В Беларуси продолжаются мирные митинги. Где пройдут акции с 16 по 19 сентября?-1

17 сентября участников приглашают на велопробег. Он также пройдет в столице. Старт от площади Свободы в 19.00.

19 сентября, в субботу, шествие – крестный ход состоится уже в Гомеле. Сбор в 14.00 на площади Победы. Там же будет и церемония возложения цветов у Вечного огня.

Напомним, присоединиться к мирной акции может каждый желающий.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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