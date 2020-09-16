В Беларуси продолжаются мирные митинги. Где пройдут акции с 16 по 19 сентября?

Новости Беларуси. Митинги в поддержку мира, стабильности и безопасности продолжаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 сентября, мероприятия стартуют в Лельчицах. В 14.00 у дворовой территории районной больницы начнется флешмоб «Мы – белорусы, мы – едины!» Через 3 часа – мини-концерт «За любимую Беларусь!» Это уже агрогородок Массоляны Берестовицкого района. А в 18.00 в Гродно начнется презентация экспозиции национального костюма и откроется фотозона «Фестивальная». Завершит этот день шествие – крестный ход в Минске. Маршрут: от площади Независимости до площади Победы. Старт в 19.00.