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«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане

15 сентября 2020 20:08
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Новости Беларуси. Более 8 миллионов тонн зерна уже убрано с полей. До окончания кампании осталось обработать лишь считанные гектары, потому в регионах уже готовы подвести свои итоги уборочной-2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-1

На севере Беларуси областные «Дожинки» будет принимать Витебск. В северном регионе кампания всегда проходит непросто, так было и в этом году. Тем не менее нынешний урожай витебских хлеборобов – более миллиона тонн зерна.

Как Витебск готовится к «Дожинкам», расскажет Анастасия Бут.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-4

Владислав Курдюк, мастер строительно-монтажных работ:
Арка стоит на сваях, состоит из железобетона. Также арка будет отделываться декоративными элементами. Сверху вы можете наблюдать специальное бетонирование для монтажа герба Витебска.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-7

Ее так и называют – арка пригласительная. И это только начало обновленного сквера имени Кирова. Здесь, помимо скамеек и дорожек, найдется место для новой скульптуры молодым влюбленным. И, конечно, на своем почетном месте оставят бюст советского партийного деятеля Сергея Кирова. Его имя носит и улица, ведущая от вокзала в центр города.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-10

Владислав Курдюк:
Выполнена пригласительная арка, выполнено устройство плитки по типу «старый город». Также смонтированы новые столбы освещения. Практически полностью выполнено озеленение сквера. Работы ведутся с продлением рабочего дня, работы ведутся в выходные дни, чтобы успеть сдать объект вовремя.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-13

От центра и до самых окраин преображается Витебск. К «Дожинкам-2020» город подходит с внушительным багажом открытий. Это Полоцкий путепровод, который в середине лета открывал Президент, школа в микрорайоне Билево, развязка в конце улицы Строителей.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-16

Это чудесно. За мост – огромное спасибо. Это такой чудесный мост. Здесь ремонт делают прекрасный. Ну, а улочки... Даже у нас во дворе, и то асфальт положили, что вообще никогда и не ждали этого. Спасибо большое за такой красивый город.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-19

Думаю, готов. Смотрите, ремонт идет: мост один открыли, мост второй открыли. Я думаю, что встретится и достойно все проведется.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-22

Анастасия Бут, корреспондент:
Завершается монтаж футбольного манежа. Внешне это воздухоопорная конструкция, внутри – поле с искусственным покрытием. Теперь юные футболисты смогут круглый год тренироваться на полноразмерной площадке. Ранее в любую погоду они занимались или в спортзале, или под открытым небом.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-25

Тружеников села Витебск будет встречать уже в следующие выходные, 26-27 сентября. Готовится обширная культурная программа: выставка сельскохозяйственной техники, вернисаж под открытым небом, показательные выступления МЧС. И, конечно, многочисленные фотолокации, откуда снимки разлетятся как минимум по всей области.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-28

Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:
Для Витебска очень почетно принимать тружеников села. Тех людей, которые собирают хлеб, выращивают хлеб. Собственно, делают все для нашей продовольственной безопасности. И город готовился в этом году к «Дожинкам», готовился заранее. Уже многие оценили новые объекты, которые введены в Витебске. Осталось буквально пару объектов, которые мы сейчас завершаем.

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане-31

«Дожинки-2020» на севере страны обещают быть самыми масштабными за последнее время. Самым ярким событием, конечно, станет шествие хлеборобов от площади Победы до Летнего амфитеатра. На главной сценической площадке «Славянского базара», как и звезд мировой эстрады, тружеников полей будет встречать аплодисментами шеститысячный зал.

# Праздничные даты # общество # Владислав Курдюк # Анастасия Бут # Виктор Глушин # Фотофакт

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