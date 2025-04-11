Пакистан пообещал помочь Беларуси специалистами в текстильной промышленности – Лукашенко

Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко во время переговоров отметил, было бы очень даже полезно создать воздушный мост хотя бы между нашими столицами. Тем более, что стороны договорились об обмене не только компетенциями, но и трудовыми ресурсами. Что это значит для Пакистана, можно понять вот по этому фрагменту во время итогового заявления для СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня вышли на договоренности конкретного характера о развитии наших отношений в сфере текстильной промышленности на примере конкретного предприятия в Барановичах. Что очень важно, наши пакистанские друзья пообещали нам помочь специалистами в текстильной промышленности, направив их для работы в том числе и в Барановичи.

Мы также договорились с моим другом, премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время в Пакистан будут направлены специалисты разных отраслей, тех отраслей, которых мы попросим. И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть, 120, 150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы.

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