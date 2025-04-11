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Пакистан пообещал помочь Беларуси специалистами в текстильной промышленности – Лукашенко

11 апреля 2025 17:20
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Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Лукашенко за тёплый приём.

Пакистан пообещал помочь Беларуси специалистами в текстильной промышленности – Лукашенко-2

Александр Лукашенко во время переговоров отметил, было бы очень даже полезно создать воздушный мост хотя бы между нашими столицами. Тем более, что стороны договорились об обмене не только компетенциями, но и трудовыми ресурсами. Что это значит для Пакистана, можно понять вот по этому фрагменту во время итогового заявления для СМИ.

Пакистан пообещал помочь Беларуси специалистами в текстильной промышленности – Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня вышли на договоренности конкретного характера о развитии наших отношений в сфере текстильной промышленности на примере конкретного предприятия в Барановичах. Что очень важно, наши пакистанские друзья пообещали нам помочь специалистами в текстильной промышленности, направив их для работы в том числе и в Барановичи. 

Мы также договорились с моим другом, премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время в Пакистан будут направлены специалисты разных отраслей, тех отраслей, которых мы попросим. И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть, 120, 150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы.

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# Беларусь-Пакистан # Александр Лукашенко # Шахбаз Шариф

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