Память узников фашистских концлагерей почтили в Бресте

Дань памяти тем, кто навсегда остался за колючей проволокой, был сожжен в печах крематория, отравлен в газовых камерах и расстрелян в гетто и тюрьмах, 11 апреля отдали в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для брестчан это особое место скорби и мужества. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны фашисты расстреляли более 2 тысяч мирных жителей. О чудовищной трагедии сегодня рассказывает памятный знак, к подножью которого легли красные гвоздики.

Среди тех, кто сегодня пришел к памятному знаку, брестчанка Вера Латыпова. Ее биография – настоящий урок мужества. В годы войны Веру вместе с мамой, братьями и сестрами вывезли в Германию. Воспоминания о жесткости фашистов прочно врезались в детскую память.

Вера Латыпова, бывшая малолетняя узница фашизма:

Тяжелые годы, очень тяжелые. Мама и пятеро детей. Я много очень дома рассказываю своим внукам сейчас, что мы пережили. Я помню до сих пор. Это было 8 мая 1945 года. Открывается калитка, два наших русских солдата входят с винтовками, подходят и говорят: война окончена.

На протяжении 4 лет прокуратура расследует дело о геноциде белорусского народа. За это время проведена масштабная работа. Допрошено около 2 тысяч потерпевших и свидетелей. Удалось установить, что на территории нашей страны действовало не 480, как считалось раньше, а 578 лагерей смерти и мест принудительного содержания.

Более 30 тысяч архивных дел изучили и сотрудники брестской прокуратуры. Благодаря их кропотливой работе, стала известна информация о новом лагере смерти. Женщин и детей содержали в бесчеловечных условиях.